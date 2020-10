Una trabajadora de salud sufrió el robo de su auto al salir de la guardia

Una sobrecogedora angustia invadió a Paula Saldivar, de 48 años, una radióloga empleada en la clínica El Castaño cuando salió el martes de su trabajo y no encontró su automóvil. Así nada más, como si hubiera desaparecido y como desaparecerían sus esperanzas de que su suerte mejorara.

El robo ocurrió alrededor de las 22 del martes luego de que Paula terminara su turno en esa reconocida clínica ubicada en Avenida Libertador entre Patricias Sanjuaninas y Estados Unidos. Además de ser radióloga, la mujer también tiene turnos en quirófano y realiza guardias rotativas de 14 a 22 horas, lo que la convierte en una trabajadora esencial.

Paula había estacionado su Fiat Uno color gris en Avenida Libertador, al este de calle Estados Unidos, en Santa Lucía. “Ese día salí un poco más temprano y fui a buscar el auto, pero no lo encontré. Entonces empecé a caminar buscándolo. Por un momento, creí que me había olvidado dónde lo había estacionado”, le relató a DIARIO HUARPE con la voz entrecortada. Antes de creer que se lo habían robado pensó que, tal vez, la grúa se lo había llevado pero no le quedó más remedio que llamar a la Policía.

Ese automóvil no sólo es esencial para su vida diaria y trabajo, al cual debe asistir a veces de madrugada o por emergencias, sino también por su valor sentimental: compró ese vehículo gracias a dos préstamos de sus padres jubilados. Pero su dolor no termina ahí. Es que también se le suma el recuerdo del pasado 18 de septiembre de 2019, cuando Saldivar sufrió el incendio de su casa en el barrio Cesap, ubicado en Ignacio de la Roza y Meglioli.

En ese siniestro perdió casi la mitad de su casa al quedar inhabitables por riesgo de derrumbes el comedor y la cocina. “Tuve que vivir con mi mamá hasta poder volver. Gracias a mucho esfuerzo pude arreglar la casa y con ayuda de amigos y vecinos reponer algunos electrodomésticos”, recuerda. Después de ese incendio, su padre sufrió un ACV (accidente cerebrovascular) que lo dejó postrado en una cama. Falleció a los 72 años en marzo de este año.

La cocina de Paula en su casa del barrio Cesap, inhabitable. Foto: Gentileza.

Ahora, mientras intenta refaccionar su casa, perdió su automóvil, su único medio de transporte y recuerdo de su padre. Pero no quiere perder las esperanzas de recuperarlo. “Estoy en el sistema Covid y no puedo ver a mi mamá y ahora me roban el auto, el único medio que tengo y que tiene un valor especial para mí. Siempre ando con miedo porque no sé qué puede pasarme a mí y a mis dos hijos. Con todo lo que he pasado ya no sé qué pensar” cerró. Comisaría 5ª investiga el hecho y el auto todavía no apareció.

Para cualquier información sobre el vehículo, contactarse al número: +54 9 3512 31-0093