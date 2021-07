Una venta que no fue y una amenaza de quiebra, Garbarino en crisis: qué pasa en San Juan

Facundo Prado, CEO de Supercanal, declinó su decisión de quedarse con Garbarino. La noticia se conoció en las últimas horas luego de que el empresario rebotara el ofrecimiento que desde hace algunos meses estaba siendo elaborado con el actual dueño de la firma, Carlos Rosales. La negativa de quedarse con la empresa, que tiene más de 3.500 empleados a lo largo del país, marcó la desesperanza de un grupo de trabajadores que en algunas sucursales bonaerense hizo una especie de atrincheramiento para cobrarse lo que les deben con productos exhibidos. Esto derivó en que las autoridades cerraran todos los negocios para evitar que esto se replique, incluido los que se asientan en San Juan.

Si bien no se dieron todos los motivos por lo que caducó la venta, fuentes allegadas al sector sostienen que la deuda que actualmente tiene la compañía electrónica alcanza los 4.600 millones de pesos. Además, en el acuerdo se pactaba que el actual propietario saldaría salarios vencidos, mientras que el potencial comprador tendría que hacer lo suyo y cumplir con el aguinaldo.

En la provincia hay 46 familias que dependen de esta firma. Mirna Moral, secretaria del Sindicato Empleados de Comercio (SEC), comentó a DIARIO HUARPE que los empleados estaban trabajando de manera rotativa y de 9 a 14, es decir, menos de lo que dura la jornada laboral. Esto se mantuvo así debido a las escasas ventas que tenían y la imposibilidad de cumplimentar sueldos.

La secretaria destacó que en las últimas horas del jueves hubo una resolución por parte del Ministerio de Trabajo, que conduce Claudio Moroni, para que los locales abrieran las puertas nuevamente. Sin embargo, Moral destacó que las ventas bajaron en esta firma porque no se estoquearon lo suficiente, esto provocó que muchos de los compradores que llegaban buscando diferentes aparatos, sobre todo los más modernos, no lo encontraran y por eso no compraban, además de los aumentos considerables de precios que sufrieron con respecto a la inflación.

La funcionaria detalló que actualmente la firma está debiendo un porcentaje de los salarios de abril y mayo, mientras que algunos adicionales también están a la espera del pago. Por su parte, el medio aguinaldo no lo percibieron. Esta situación desventajosa para la empresa hace que la quiebra empieza a olfatearse entre los trabajadores que miran con detenimiento esta problemática.