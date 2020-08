Uñac anunció que San Juan vuelve a Fase 1 por el lapso de 14 días

En una conferencia de prensa encabezada en la tarde de este viernes por las autoridades provinciales, el gobernador Sergio Uñac anunció la vuelta a Fase 1 en San Juan, debido a los últimos contagios de coronavirus que se detectaron en el departamento Caucete y también un caso en Santa Lucía. Junto al mandatario estuvieron la ministra de Salud Pública, Alejandra Venerando; el secretario de Seguridad, Carlos Munisaga, y sus equipos técnicos.

"En este marco y ante lo acontecido durante las ultimas 48 horas en San Juan, he tomado la decisión de que a partir de hoy a las 00 y por el lapso de 14 días corridos, San Juan pasará a Fase 1 de aislamiento preventivo, social y obligatorio. Los motivos están dados por lo acontecido en los últimos días en el departamento Caucete particularmente donde durante las ultimas 48 horas hubo contagios, pero además se suma un caso en Santa Lucía que tiene nexo con lo acontecido en Caucete", afirmó Uñac.

El mandatario dijo que "esto nos obliga a tener la máxima precaución y a tomar las medidas que les estoy anunciando en la tarde de hoy. Creo oportuno reconocer el trabajo que hemos hecho los sanjuaninos para mantener uno de los mejores estatus sanitarios del país. Pero el no apego a las normas, o el no respeto de alguno o de algunos, ha determinado que una persona que haya ingresado a San Juan generó un contagio que motivó a que los sanjuaninos en la tarde de hoy pasemos al cumplimiento de la Fase 1 y que obviamente es un momento no deseado, pero planificado".

Uñac agregó que "en ese marco de la planificación es el anuncio que estamos haciendo en la tarde de hoy. Del comportamiento de cada sanjuanino depende el estatus sanitario de todos. Y hay una ecuación: el no cumplimiento de la cuarentena obligatoria en el ingreso a la provincia de San Juan de algún ciudadano de esta provincia o de otra, determina que hoy casi 800.000 personas que habitamos San Juan debamos hacer cuarentena en nuestras casas durante 14 días".

Finalmente, el Gobernador pidió "el máximo esfuerzo, la menor circulación y el cumplimiento del decreto que hoy firmo. Creo que como ustedes, soy el más optimista de todos, pero también soy absolutamente realista y en el marco de la realidad creo conveniente que los pasos a seguir son la vuelta a la Fase 1 por 14 días".