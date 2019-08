Uñac cruzó al ministro Lacunza por sus dichos contra los gobernadores

En medio de una creciente tensión entre el Gobierno nacional y las provincias, el gobernador Sergio Uñac le respondió con dureza al flamante ministro de Hacienda del macrismo, Hernán Lacunza, quien el jueves acusó a los mandatarios de criticar las modificaciones en Ganancias y el IVA porque no están de acuerdo con que haya un alivio para la gente. El sanjuanino atribuyó esas declaraciones a una intencionalidad electoral y aseguró que “me parece casi irrespetuosa una definición de este tipo, cuando son ellos los que han generado la inflación que hay y han empobrecido a los trabajadores argentinos”.

El nuevo capítulo de desencuentros entre la gestión macrista y los gobernadores opositores se da a partir de la decisión de la Rosada de subir el mínimo no imposible de Ganancias y eliminar el IVA de 14 productos de la canasta básica tras perder las PASO presidenciales. Como se trata de dos impuestos coparticipables, el interior se ve desfinanciado y los mandatarios piden una compensación.

Aunque los gobernadores habían aclarado que no están en contra de un beneficio para la ciudadanía sino con que la Nación les haga pagar el costo fiscal de la baja impositiva, Lacunza ensayó una fuerte réplica el jueves y les tiró con artillería pesada: “Que digan 'no quiero que bajen los impuestos, porque no quiero aliviar a la población'".

Tras la inauguración de la muestra del Museo del Holocausto en San Juan, Uñac habló de los dichos de Lacunza y sostuvo que “estas definiciones las deberían haber mirado durante los tres años y medio de gestión, cuando han venido castigando los bolsillos de los trabajadores”.

Sin ocultar su malestar, el sanjuanino le dijo a DIARIO HUARPE que “es casi irrespetuoso… cuando han sido ellos los que han generado la inflación que hay, cuando han empobrecido a los trabajadores argentinos, cuando han eliminado puestos de trabajo, cuando han endeudado al país como lo han endeudado”. A eso, agregó: “Esto no es una posición político electoral mía, es un análisis absoluto de la realidad”.

Lo que la Nación recaude de menos por Ganancias e IVA se traducirá en una pérdida de unos $48.000 millones para el conjunto de las provincias de acá hasta fin de año. En el caso de San Juan, la resignación de fondos se calcula en $1.200 millones.

El martes, los gobernadores de 16 provincias se juntaron en Capital Federal para analizar el tema y suscribieron un duro documento con el que critican el camino elegido por Macri, platean la necesidad de aportes que compensen la baja de la coparticipación y advierten que si no hay respuesta, irán a la Justicia. Desde el oficialismo respondieron con dardos de Miguel Ángel Pichetto primero y Lacunza después.

Uñac insistió ayer en que “las provincias nos hemos hecho cargo del subsidio al transporte público, a la tarifa eléctrica, hemos bajado impuestos, ahora son ellos los que tienen que cumplir”. Y en dirección a Lacunza, dijo que “yo respeto mucho la función que tiene, él debe respetar federalmente también a las provincias argentinas”.

Demandas

Sin diálogo que avizore una salida en el corto plazo, al menos por ahora, los mandatarios resolvieron llevar la discusión a la Corte Suprema de Justicia. Los fiscales de Estado se reunirán en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI) en Capital Federal, para de ahí partir hacia el máximo tribunal del país y presentar sus respectivas demandas de inconstitucionalidad.

En el caso de San Juan, según ratificó Uñac, atacarán la constitucionalidad del decreto que eliminó el IVA. El fundamento está en el artículo 99 de la Constitución Nacional, que le prohíbe al Ejecutivo legislar en materia impositiva y establece que es una facultad exclusiva del Congreso.

Dentro de la demanda, el fiscal de Estado local, Jorge Alvo, impulsará una medida cautelar. Busca que la Corte le ordene a la Nación no detraer fondos de la coparticipación hasta resolver la inconstitucionalidad o no del decreto que versa sobre el IVA.