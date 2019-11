Unas 20 dotaciones de bomberos intentan controlar el incendio en un depósito de San Martín

Al menos 20 dotaciones de bomberos trabajan desde esta madrugada para combatir un incendio de magnitud en un depósito del partido bonaerense de General San Martín, que no provocó víctimas fatales ni heridos, informaron fuentes policiales.



Desde hace ocho horas el personal de varias dotaciones de los bomberos voluntarios de San Martín, Villa Ballester, Morón, La Matanza, Tres de Febrero y Hurlingham continúan con los trabajos de extinción del fuego y de enfriamiento de las viviendas linderas.



El fuego comenzó pasadas las 2 en un galpón de 20 metros de largo por 50 de frente, que pertenece a la empresa Grupo Tati SRL, y que está destinado al almacenamiento de artículos de limpieza, ubicado en Francia 3778, de la localidad de Villa Lynch, a pocas cuadras de la avenida General Paz.



Poco después, personal de varias dotaciones de los bomberos voluntarios de San Martín concurrió al lugar, desalojó a los vecinos de todas las casa linderas, que en total son unas 10 familias, y solicitó refuerzos a otras dependencias de la zona norte del conurbano.



Según fuentes comunales, se constató que la empresa está debidamente habilitada para su funcionamiento, por lo que se deberá esperar los peritajes de los bomberos para determinar las causas del incendio.



Durante el combate al fuego, los bomberos tuvieron que realizar un frente de ataque por los techos de chapa y el hueco de una pared, ya que era imposible ingresar por los accesos habituales al depósito debido a que estaban afectados por las llamas.



Se cree que los productos químicos y los aerosoles aceleraron la propagación del fuego hacia todo el galpón y hacia inmuebles cercanos, por lo que en principio fue afectada una vivienda particular, otro galpón vacío y una fábrica textil.



Uno de los vecinos afectados, Gustavo, dijo a la prensa esta mañana que "la destrucción es total" y que no tuvieron tiempo de salvar pertenencias de un sector de su vivienda que fue afectada por el incendio, ya que algunas partes prendidas fuego cayeron en su patio y tomaron una de las habitaciones.



"Por suerte mi mujer y mi hijo están bien, que es lo más importante, pero esto es un desastre, no se quien se va a hacer cargo", agregó el hombre visiblemente afectado por los daños que sufrió su casa.



Interviene en la investigación del hecho personal de la comisaría de tercera de San Martín y de la UFI en turno del Departamento Judicial de San Martín.