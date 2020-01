Unicef envía máscaras y trajes de protección a China por el coronavirus

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Unicef (el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) envió a los trabajadores sanitarios en China seis toneladas de máscaras y trajes de protección en respuesta al brote de coronavirus, que ya dejó al menos 132 muertos y 5.974 casos confirmados, informaron hoy.



Los suministros se enviaron desde el centro mundial de suministros de Unicef en Copenhague (Dinamarca) para ser distribuidos en Wuhan, epicentro del virus, y se remitirán más artículos en los próximos días, según un comunicado de la organización.



"Este coronavirus se está propagando a una velocidad vertiginosa y es importante poner todos los recursos necesarios para detenerlo", indicó Henrietta Fore, directora ejecutiva de Unicef.



"Es posible que no sepamos lo suficiente sobre el impacto del virus en los niños o cuántos pueden verse afectados, pero sí que la vigilancia y la prevención son fundamentales. El tiempo no está de nuestra parte", agregó.



Unicef también está trabajando con la OMS y sus socios para una respuesta multisectorial coordinada en China y otros países afectados.



El brote de neumonía causada por un nuevo coronavirus en China dejó, ya, al menos 132 muertos y 5.974 casos confirmados, cifra esta última que ya supera a la registrada en este país entre noviembre de 2002 y julio de 2003 durante la epidemia del síndrome respiratorio agudo y grave (SARS).



El presidente de China, Xi Jinping, aseguró anoche que el coronavirus es "un demonio" y que las autoridades "no dejarán que se esconda", en una reunión con el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.