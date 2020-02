Unión La Calera, del entrenador argentino Vojvoda, viaja a Brasil para enfrentar a Fluminense

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

Unión La Calera, el equipo chileno que dirige el argentino Juan Pablo Vojvoda, se medirá mañana con Fluminense, en Brasil, en uno de los cotejos de ida de la primera ronda de la Copa Sudamericana de fútbol.



El partido se desarrollará en el histórico estadio Maracaná de Río de Janeiro, desde las 21.30 de Argentina, con el arbitraje del colombiano Carlos Herrera.



El conjunto chileno, a las órdenes del DT Vojvoda (ex Huracán y Defensa y Justicia), viene de ganar los dos primeros encuentros del Campeonato nacional: 2-1 a O'Higgins y 1-0 a Unión Española.



En Unión La Calera se anuncian como titulares el arquero Alexis Martín Arias (ex Gimnasia La Plata), el marcador de punta Santiago García (ex Rosario Central), el mediocampista ofensivo Gonzalo Castellani (ex San Lorenzo y Atlético Tucumán) y los delanteros Nicolás Stefanelli (ex Defensa y Justicia) y Sebastián Sáez (ex Talleres de Córdoba).



En tanto, en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, el local Coquimbo Unido de Chile se topará con Aragua, de Venezuela, a partir de las 19.15.



En el elenco chileno estarían desde el arranque el guardavallas Matías Cano (ex UAI Urquiza), los defensores Nicolás Berardo (ex Argentinos Juniors) y Federico Pereyra (ex Tristán Suárez) y los mediocampistas Maximiliano Lugo (ex Belgrano de Córdoba) y Gaspar Iñíguez (ex Argentinos Juniors).



Mientras que en los casi 4 mil metros de altura sobre el nivel del mar, el local Nacional Potosí se cruzará en esta llave preliminar con Melgar de Perú. Será a partir de las 19.15 hora argentina, con el arbitraje del uruguayo Gustavo Tejera.



En el equipo boliviano revistan los delanteros argentinos Mauro Bustamante y Alexis Delgado (ex Temperley). En la escuadra de Arequipa, que es conducida por el cordobés Carlos Bustos, se desempeñará el defensor Hernán Pellerano, ex Vélez e Independiente.