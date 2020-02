Unión La Calera venció con gol de argentino Nicolás Stefanelli y se aseguró la punta

El argentino Nicolás Stefanelli marcó el gol, con un remate desde el punto penal, con el cual anoche Unión La Calera venció de local a Unión Española por 1 a 0, en el inicio de la segunda fecha del torneo chileno de fútbol y se aseguró seguir como puntero.



El cotejo se jugó en el estadio Municipal Nicolás Chahuán Nazar de La Calera y el gol de Stefanelli (ex Defensa y Justicia y Villa Dálmine) fue a los 45 minutos de la primera etapa, consignó SoccerWay.



Unión La Calera tiene como DT al argentino Juan Pablo Vojvoda y contó con cuatro argentinos titulares: el arquero Alexis Martín Arias (ex Gimnasia), Santiago García (ex Rosario Central), Gonzalo Castellani (ex Godoy Cruz, Boca, Lanús, San Lorenzo y Atlético Tucumán) y Jorge Saez (ex Central Córdoba de Santiago del Estero y Talleres).



En la primera fecha La Clalera le había ganado a O'Higgins por 1 a 0 y al sumar seis unidades se aseguró culminar la fecha en el primer puesto.



Hoy jugarán: Universidad Católica-Santiago Wanderers, Palestino-Huachipato y Universidad de Chile-Curicó Unido.