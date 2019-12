Unión piensa en Chávez, de Independiente, y el entrerriano Lisandro Alzugaray

Unión de Santa Fe apunta a reforzar el ataque para la reanudación de la Superliga con la incorporación del delantero Cristian Chávez, quien no sería tenido en cuenta en Independiente, y el entrerriano Lisandro Alzugaray, goleador de Central Córdoba de Santiago del Estero.



El conjunto santafesino, que sufrió el alejamiento de Maximiliano Cuadra, pretende como prioridad incorporar a Chávez, aunque las chances de sumarlo dependerán de las pretensiones del club de Avellaneda, que realizó una gran inversión al comprar su pase.



Allegados a la dirigencia de Unión indicaron que la alternativa que maneja el entrenador Leonardo Madelón es el delantero Alzugaray, nacido en la ciudad entrerriana de Viale, de buen rendimiento con la camiseta del "Ferroviario", con la que anotó hasta el momento cuatro goles.



Alzugaray, antes de llegar a Primera División con Central Córdoba, jugó en Atlético Paraná, Chaco For Ever y Newell's Old Boys de Rosario.



Otros posibles refuerzos para el equipo "tatengue" son el lateral Mauro Pittón, que podría llegar a préstamo desde San Lorenzo, y el marcador central Alexander Barboza, quien tampoco tendría lugar en Independiente.