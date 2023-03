Hay victorias que ilusionan y no es para menos la faena que realizaron los Patos en pampas ajenas. El partido no fue para nada fácil. A pesar de la buena diferencia de tantos que cosechó en el primer tiempo, estuvo a nada de morder el polvo. Sin embargo, la U volvió a demostrar que en los momentos incómodos siempre levantan la mano y en Mendoza no fue la excepción.

Mención especial para el debutante Juan Manuel Uzaír. El juvenil no le pesó el encuentro y fue el artífice para edificar el enorme triunfo de la U aportando 29 tantos. Además, apareció el tackle preciso de Andrés Buloz, el talento de Nicolás Buloz y Gerónimo Pastore; y la potencia de Julián Aguiar, Francisco Marcucci y Bautista Baldi.

Los Clavos mendocinos fueron irregulares a lo largo de los ochenta minutos. De todas formas, en quince mide buen juego puso entre las cuerdas a la visita y cuando tenía todo para darlo vuelta los yerros afloraron para que la performance decaiga de nuevo.

Enorme victoria de Universidad. Demostró superioridad en gran parte del cotejo disputado en Marista para arrancar el Top 8 de Rugby como punteros a la espera del gran clásico sanjuanino en la próxima semana.

Tantos

Liceo 25

Try: Enzo Cirrincione, Ramiro Gassull, Vicente Cordorniu

Conversión: Tomás Zabaleta (x2)

Penal: Tomás Zabaleta (x2)

Universidad 39

Try: Julián Aguiar, Juan Manuel Uzaír, Andrés Buloz.

Conversión: Juan Manuel Uzaír (x3).

Penal: Juan Manuel Uzaír (x6).

Resultado parcial: Liceo 03-23 Universidad

Amonestaciones

Amarillas: Gastón Lagaspe (LIC), Esteban Illia (UNI), Vicente Cordorniu (LIC), Gerónimo Pastore.

Roja: Gastón Lagaspe (LIC).

Referee: Joaquín López.

RA1: Facundo Sosa.

RA2: Juan Martin Bar.

Cancha: N° 1 de Marista.