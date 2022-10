Universidad y San Juan RC jugarán en la élite del Rugby Regional en 2023

Otra página dorada escribió el rugby sanjuanino. Como en 2019, dos equipos locales vuelven a ser parte de la competencia más importante de la Región. Ambos clubes lograron el objetivo y en 2023 van a estar en el Top 8 junto a sus pares de Mendoza, Río Negro y Neuquén.

En una dramática definición, los Patos demolieron a puro try a Peumayén de Mendoza y evitó descender. El Piuquén cayó en Río Negro ante Marabunta, pero CPBM (su inmediato perseguidor) no ganó y no pudo pasar al Club de Santa Lucía.

El sábado, Universidad jugó su mejor partido en el año y vapuleó a Peumayén por 72-12 en Pocito. Once try de los Patos aplastaron a a los Toros mendocinos para conservar su lugar por quinta temporada en forma consecutiva. Con un recambio importante la Uni tuvo altibajos en el primer semestre y tuvo que jugar la Reubicación. Poco importó porque los dirigidos por Sánchez-Torcivia lograron imponerse en 5 presentaciones, empatar en 1 oportunidades y caer en 2 partidos.

El domingo, el San Juan RC tuvo una parada brava en la Patagonia. En una definición dramática le jugó de igual a igual contra Marabunta de Río Negro. En tiempo cumplido, la Hormiga le arrebató el triunfo y lo superó por 25-23 por un penal frente a los palos.

Desde ese instante, jugadores y simpatizantes del Piuquén esperaron un guiño en el otro partido que se disputaba en Bermejo entre el Mendoza RC y CPBM. Los Conejos lograron vencer al siempre difícil Chacras por 26 a 22. De esta forma, CPBM no pudo superar en la tabla de posiciones al Club de Santa Lucía.

Al llegar la noticia en tierras rionegrinas, los festejos comenzaron a derrochar euforia al saber que regresan a la máxima categoría. Premio a la gran campaña que realizó en las dos últimas dos ediciones de Copa Plata donde en 2021 salió Campeón y en este 2022 clasificó a la Reubicación con el objetivo de ascender.

Otra vez dos equipos sanjuaninos vuelven a Copa Oro. Cómo en el 2019 habrá el mejor clásico de Cuyo en la élite del Rugby Regional. Patos y Piuquenes volverán a codearse con los mejores equipos de Mendoza, Río Negro y Neuquén.

