Universitarios neuquinos temen un avance inmobiliario sobre bosques nativos

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Integrantes de grupos de investigación y extensión de unidades académicas de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) manifestaron su preocupación ante el proyecto ingresado por el Poder Ejecutivo de Neuquén para modificar la Ley de Bosques, que comenzará a tratar hoy la Legislatura provincial.



En una declaración firmada por docentes e investigadores de la UNCo se expresó que “preocupa la intención de concretar de manera expeditiva una iniciativa que no cuenta con el acuerdo de sectores de la sociedad civil de las comunidades que habitan esos territorios".



"Es llamativo que en un contexto internacional en el que la cuestión ambiental se instala como tema prioritario de las agendas públicas de los gobiernos, en una provincia patagónica tan rica en diversidad ecológica como Neuquén, no se consideren los riesgos que implica para el presente y el futuro responder con inmediatez a los intereses de grupos de inversión inmobiliaria”, sostuvieron en el comunicado.



Asimismo, señalaron que además de la cuestión ambiental y los riesgos a los que se expone el desarrollo urbano en zonas señaladas como no aptas para el uso urbano y residencial, "no se han evaluado los probables escenarios de impactos negativos para economías locales relacionadas con el turismo y la producción agropecuaria”.



El pasado 19 de noviembre se presentó en la Legislatura el proyecto de ley de Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo (OTBN) en el marco del requerimiento de actualización de la ley nacional N° 26331.



El gobierno neuquino informó que se incorporaron 50 mil hectáreas de áreas de alto grado de conservación natural a la superficie total del bosque nativo de la provincia.



Además, comunicó que el espíritu de la ley procura conservar los bosques nativos existentes y destacó que entre las principales modificaciones, se incorporaron diez criterios de sustentabilidad ambiental, exigencias a los municipios y se modificaron definiciones y conceptos, con mirada integral y ecosistémica.



La modificación de la ley será tratada hoy en la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable de la Legislatura de Neuquén.