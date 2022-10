Una de las obras más esperadas por los vecinos del Valle Grande tiene fecha de inicio. Desde la Municipalidad de Rawson aseguraron que para finales de noviembre se comenzará con la colocación de luminarias LED en remplazo del viejo alumbrado público, y esperan que a inicios del 2023 se comience con el proceso de pavimentación de las calles del barrio más grande de la provincia.

Con una inversión de casi $41 millones, el municipio llevará adelante el recambio del alumbrado público en varias zonas del departamento. "En un primer proceso licitatorio, por $20 millones se logró comprar 600 luminarias LED. En la apertura de esta nueva licitación esperamos recibir casi $21 millones para la compra de unas 495 más. En primera instancia, las que ya tenemos compradas serán colocadas en el barrio Valle Grande. Pero también tenemos contemplada la remodelación del Parque de Rawson, la Plaza de los Niños, el paseo de la calle Cenobia Bustos y el paseo de la Gruta de Fátima", dijo Delfor Sánchez, director de Obras del departamento, a DIARIO HUARPE.

El proyecto estará a cargo del municipio, por lo que la mano de obra será propia. "Hay programas en el que se terceriza, pero en este caso nosotros vamos a hacerlo por administración. Tenemos dos equipos de trabajo, el de alumbrado público de 25 personas y el personal de Parques y Paseos, que son aproximadamente 20. En casos anteriores fue suficiente, pero si es necesario, pondremos a disposición más personal", indicó.

Otra de las grandes obras planificadas para los próximos meses es la tarea de pavimentación y repavimentación de algunas zonas. "Estamos ejecutando la carpeta para el proyecto de pavimentación. Si bien ya nos han dado una adjudicación y tenemos el convenio por $70 millones, que permitirá la compra de casi 39.000 m² de material. Queremos poder armar un proyecto viable y efectivo de poderlo ejecutarlo", explicó Sánchez.

En cuanto a las calles que se verán beneficiadas, el funcionario rawsino contó que se dará prioridad en el caso del Valle Grande a las calles del recorrido de colectivos pertenecientes a la Red Tulum. "Hay muchos reclamos respecto a esto y es necesario asegurar el servicio de transporte público para los vecinos. A su vez, la calle Maurín y la calle Lemos, en el tramo comprendido entre República del Líbano y Castaño, van a ser repavimentadas. Por acá ya pasó la obra de cloacas y con esto el trabajo estaría concluido", añadió.

Si bien aún no se estableció fecha de inicio, Sánchez manifestó que es una obra que en parte depende de Vialidad Provincial y se tiene que empezar con las licitaciones para llegar a las empresas adjudicadas. "Suponemos que para el año que viene, podremos estar dando comienzo a la obra", resaltó.

Obras de cloacas

En lo que respecta a las obras de colocación de cloacas en varios barrios del departamento, Sánchez reconoció que hay ciertas demoras en los plazos. "Uno de los problemas es que la inflación también nos alcanzó a nosotros y los costos cambiaron. En el caso del barrio Las Garzas, presentamos el pedido para abrir otro frente, una colectora que está en calle Liniers. Por otra parte, cumplir con los 720 días de obra establecidos no fue posible, ya que en el medio nos fuimos encontrando con nuevos lotes que no estaban en el proyecto inicial y no era posible saltearlos", concluyó.