¡Uno de los dos se irá a dormir! La amenaza de Israel Adesanya a Alex Pereira

Israel Adesanya (23-1 MMA, 12-1 UFC) tendrá una de las defensas más duras de su cinturón. El campeón africano de los Peso Mediano de UFC tendrá que exponer su título por sexta vez cuando se mida con Alex Pereira (6-1 MMA, 3-0 UFC). Este combate se llevará a cabo en el evento principal de UFC 281, el próximo 12 de noviembre en Madison Square. Sin lugar a dudas, será una gran batalla.

En Nueva York, Adesanya tendrá la oportunidad de cobrar venganza contra quien es el único en noquearlo hasta el momento. El africano perdió con Pereira dos veces en kickboxing , yéndose a dormir en una de ellas. Por ese motivo, "Stylebender" está más que motivado para demostrarle al mundo de lo que está hecho, incluso silenciando a los críticos que creen que es un campeón sin mayores talentos.

"Vencerlo, eso es lo que importa. ¿Como el cinturón? A la mierd4 el cinturón. Solo vencerlo, un asesino como él, eso es lo que importa", fue lo que expuso Israel en su canal de YouTube, siendo viral de inmediato. Los fanáticos de las Artes Marciales Mixtas entienden a la perfección que Alex Pereira tiene todo para volver a dominarlo. Sin embargo, esta vez será en MMA y no en kickboxing.

Por otro lado, dijo: "Lo hemos desempolvado, lo hemos cortado y puedo ver lo que hice mal. Entonces, no va a ser como la última vez. Este es un peleador diferente al que te enfrentas, y ahora me he convertido en otro peleador. Me he renacido. Lo he renacido, y siento que quiero divertirme. Ese es el objetivo. Pero esta pelea, me voy a divertir. Ese es el objetivo final. Y cuando me divierto, soy el mejor del mundo".

Israel Adesanya quiere silenciar a los críticos

Horas atrás, Michael Bisping, excampeón de UFC, lo defendió en su canal de Youtube. "Una de las cosas negativas sobre Israel Adesanya que la gente dice es que últimamente no ha luchado por ganar. Está teniendo un estilo más defensivo. Escucha, ves esto mucho con los campeones de UFC, porque lo que está en juego es muy alto. La presión es inmensa. Pero al entrar en este, Israel va a luchar. Israel va a luchar, porque Pereira no creo que le tenga miedo. Va a seguir adelante, porque salió y venció a Izzy, en kickboxing, dos veces", acotó.