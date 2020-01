Unos 200 evacuados por un temporal que anegó calles e inundó una comisaría en Tucumán

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Unas 200 personas fueron evacuadas de sus viviendas por las fuertes lluvias y vientos que azotaron la provincia, provocando anegamientos de calles y la inundación de una comisaría en Yerba Buena, que obligó a policías y detenidos a esperar en el techo del lugar un rescate, informaron hoy fuentes oficiales.



Las zonas más afectadas fueron Famaillá, con 100 evacuados, La Reducción con 60, La Madrid con 28 y Los Ralos con 5 vecinos en la misma condición.



El vicegobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, dijo que “las personas evacuadas se encuentran en escuelas y Centros de Integración Comunitarios preparados para atenderlos”.



"A pesar de los volúmenes de agua que cayeron no son muchos los evacuados, lo importante es que no hay gente aislada” dijo Jaldo, quien precisó que el Comité de Emergencia recorre la provincia para dar asistencia a afectados.



Ramón Imbert, representante de Defensa Civil, que encabeza ese Comité, indicó que “toda la provincia fue afectada, con más o menos problemas, pero el caos es generalizado, por lo que tuvimos que asistir a personas de todos lados”.



En la capital tucumana, el Canal Sur, entre la avenida Belgrano y la avenida Roca, se desbordó y el área más afectada fue la unión con el Camino de Sirga, donde el agua arrastró árboles y escombros, informó Imbert.



El desborde del canal provocó anegamientos en calles y casas del barrio Marti Coll, localizado en la ciudad de Yerba Buena, donde varios vehículos fueron tapados por el agua.



La comisaría de Yerba Buena se inundó, por lo que policías y presos alojados allí tuvieron que esperar en el techo del edificio el rescate de la división Lacustre de la Policía.



Oscar Leal, de Defensa Civil Municipal, contó que "se está trabajando para sacar lo acumulado en el canal y luego seguiremos en los barrios afectados”.



La tormenta también causó daños en la ruta 338, en el puente del río Muerto, donde un terraplén desapareció por completo, lo que impidió el acceso a El Corte y la subida a San Javier en vehículo, dejando a decenas de familias anegadas.



El Servicio Meteorológico Nacional informó que las lluvias continuaran durante la mañana de este jueves aunque la provincia ya no se encuentra en alerta.