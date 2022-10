Este viernes el Instituto Nacional de Estadística y Censo (Indec) dará a conocer la inflación de septiembre. Según el Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central, el índice rondará entre el 6,7% y el 6,9%. A la espera de los números para el resto del 2022 y tras el 100% de incremento salarial acordado en la última paritaria con el Gobierno local, desde UPCN, el gremio con más afiliados en la provincia, advirtieron que si surgen cifras “inesperadas”, no descartan “pedir una nueva reunión” antes de la culminación del año.

“Nosotros en la provincia tuvimos un adelanto del ajuste de la paritaria, que ha llegado al 100% del salario percibido por la gente junto con la cláusula gatillo”, expresó el secretario adjunto, Gabriel Pacheco, en comunicación con DIARIO HUARPE. Además, sostuvo que el principal problema es “la carrera inflacionaria en el costo de la canasta familiar”.

Con respecto a propuestas para combatir el aumento de precios, el sindicalista dijo que, hasta el momento, no está en análisis, pero “hay que ver cómo se comporta la inflación”. “En junio se dio un incremento salarial y quedamos con cláusulas de revisión para septiembre. En septiembre se otorgó el aumento del 35% y nosotros hemos quedado en contacto, pero si surge algo inesperado, estamos en condiciones de pedir una nueva reunión”, dio a conocer.

¿Qué dijeron los demás gremios estatales?

Desde UDA (educación) y ATSA (salud) dieron a conocer que no están analizando propuestas de revisión salarial en lo que resta del 2022. Los secretarios generales de ambos gremios, Roberto Rosa y Alfredo Duarte, le expresaron a este diario que no se apresurarán en nuevas medidas, porque la inflación acumulada no alcanzó el 100%, en relación con lo pactado en la última paritaria de mediados de septiembre.

Los números de la última paritaria

El pasado 14 de septiembre el Gobierno sanjuanino, a través de la figura de la ministra de Hacienda y Finanzas, Marisa López, pactó con los gremios estatales un incremento del 35%. Este aumento fue acordado en cuatro cuotas: 7% en septiembre, 11% en octubre, 7% en noviembre y 10% en diciembre. Esto, junto al 65% que ya percibieron los trabajadores del Estado, totalizó una mejora salarial de 100% en el año.