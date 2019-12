Urcera se consagró campeón de la Clase 3 del Turismo Nacional

José Manuel Urcera, con Honda Civic, se consagró hoy campeón de la Clase 3 del Turismo Nacional, al finalizar sexto en el Premio Coronación, que se corrió en el autódromo San Nicolás Ciudad.



En tanto, Emanuel Moriatis finalizó con su Ford Focus en la séptima posición. El bonaerense de Lanús, que marchaba segundo en el campeonato, era el único rival directo del rionegrino Urcera, pero no pudo sumar en la competencia de hoy.



La prueba la ganó el piloto Alfonso Domenech, de Pergamino, quien triunfó al cabo de las 22 vueltas al trazado de 4.000 metros. Sus escoltas fueron el cordobés Facundo Chapur y el mendocino Julián Santero, ambos con Ford Focus.



Detrás clasificaron el santafesino Fambián Yannantuoni (Fiat Tipo), el cordobés Fabricio Pezzini (Toyota Corolla), y Urcera (Honda Civic).



La primera serie clasificatoria de la Clase 3, a seis giros, la ganó el santafesino Manuel Luque (Chevrolet Cruze), y en la segunda el triunfo fue para el campeón saliente, el tandilense Leonel Pernía (VW Vento).



En la Clase 2, el santafesino de Venado Tuerto, Ever Franetovich (Fiat Palio), se quedó con el campeonato tras ubicarse quinto en la final, a 16 vueltas, que ganó el bonaerense Nicolás Posco (Focus).



Franetovich doblegó en la lucha por el título al olavarriense Agustín Herrera (Renault Clío), quien culminó en sexto lugar, y como el santafesino marchaba puntero en el torneo, no pudo pelearle el cetro.