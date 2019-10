Urtubey dice que con Lavagna son una "alternativa superadora" frente a "la atracción de los polos"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El candidato a vicepresidente por Consenso Federal y actual gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, dijo hoy desde Jujuy que la fórmula que integra con Roberto Lavagna "ofrece una alternativa superadora" frente a "la atracción de los polos de poder". "La atracción de los polos de poder es grande, pero Consenso Federal ofrece una alternativa superadora", dijo el salteño durante una conferencia de prensa. Urtubey llegó a la capital de Jujuy, donde gobierna el oficialista radical Gerardo Morales, para apuntalar las candidaturas a diputado nacional de su espacio, Alejandro Snopek y Ana Soledad Alarcón. En ese contexto, el candidato a vicepresidente señaló que "lo importante son las convicciones; no un cargo más o uno menos" y aseveró que los hombres y mujeres que acompañan la fórmula Lavagna-Urtubey "solo están comprometidos con su pueblo y no subordinados a bloques políticos grandes; esa es nuestra fortaleza", sentenció. Junto a los candidatos de Consenso, criticó las políticas económicas del gobierno nacional, y defendió el rol de las economías regionales, al pedir "poner en vigencia el decreto 714 de compensación de aportes patronales" para darles competitividad. El gobernador de Salta también se refirió al "federalismo" que proclama y propone el candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández. En ese sentido afirmó que "el verdadero federalismo" no está solo en la distribución de recursos, sino en "garantizar las condiciones para dar competitividad a las economías regionales". La gira de campaña de hoy continúa en la localidad bonaerense de San Martín, donde mantendrá una charla con vecinos. En tanto, mañana, Urtubey acompañará a Lavagna en sus recorridas por Resistencia y Corrientes.