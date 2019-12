Urtubey encabezó su última reunión de gabinete y aseguró que Salta tiene "solvencia fiscal"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, encabezó hoy su última reunión de gabinete, tras lo cual aseguró que la provincia tiene "solvencia fiscal" y adelantó que el dinero para pagar aguinaldos ya está en las cuentas provinciales, igual que los dólares para hacer frente a los servicios de deuda durante 2020.



"Queremos llevar tranquilidad a los salteños que el dinero para pagar el aguinaldo, cuando lo quiera hacer el nuevo gobierno, ya está en la cuenta de la provincia", explicó en conferencia de prensa Urtubey.



También llevó ese mensaje a quienes "tienen acreencias con la Provincia", diciendo que tiene "solvencia fiscal" y además "nunca incumplió un compromiso en términos de deuda".



En la sede gubernamental, explicó que en las cuentas de la provincia quedan 2.146.000.000 de pesos y 43.000.000 de dólares, al tiempo que reveló que "el dinero de Salta que había quedado dentro del refinanciamiento nacional ya fue devuelto en su totalidad al gobierno provincial".



"Esto significa que la Administración Pública Provincial no tiene que comprar durante todo el 2020 ni un dólar, porque toda la amortización de los créditos en dólares que son para el Bicentenario están asegurados; en tanto, los que corresponden al Fondo de Reparación Histórica se debitan automáticamente de regalías", detalló el gobernador.



Durante la charla con los periodistas, Urtubey destacó especialmente los indicadores en el área sanitaria, y precisó que, pese a que las estadísticas cierran en 20 días más, se culminará con tasas de mortalidad infantil menores a un dígito, "el más bajo de toda la historia de Salta".



Acompañado por el jefe de Gabinete, Baltasar Saravia, y el ministro de Economía, Javier Montero, aseguró que se va con la tranquilidad de haber logrado los niveles de mortalidad infantil y materna "más bajos de la historia de Salta" y la satisfacción de construir e inaugurar 207 escuelas, 330 salas de nivel inicial, 8 nuevos hospitales y 20.700 casas, entre otras acciones.



"A partir de mañana seré el ex gobernador de la provincia, ni oficialista ni opositor, sino respetuoso de alguien que eligió el pueblo de Salta, y a quien voy a ayudar en todo lo humanamente posible para que las cosas salgan muy bien", añadió en referencia a su sucesor, Gustavo Sáenz.



Asimismo, indicó no tendrá ningún cargo público aunque seguirá "vinculado a la política" porque trabaja "en la construcción de un canal de expresión que les permita a muchísimos argentinos que no se sientan representados por estos dos polos de la grieta que lamentablemente hasta ahora viene muy mal".



Sostuvo que le gustaría que lo recuerden como una persona que "trabajó incansablemente para vivir en una provincia más justa, en un contexto muy difícil, porque de estos 12 años de gestión solo en tres hubo crecimiento económico a nivel nacional. En otros siete hubo estancamiento y en los últimos dos la economía de la Argentina decreció".



"En ese marco, lograr todo lo que hicimos es realmente producto del enorme apoyo de la gente, de un gran equipo de trabajo", concluyó.