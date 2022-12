Usno es una localidad y distrito del departamento Valle Fértil,ubicada a 10 kilómetros en dirección noroeste de la Villa San Agustín. Una habitante de esa localidad, Adriana Calivar, se comunicó con DIARIO HUARPE y denunció la situación.

“Hace 20 días que no tenemos internet, es intermitente. Necesitamos el servicio porque tampoco tenemos señal de las compañías telefónicas”, dijo la vecina de Usno.

Según la mujer, hace varios días que están sin el servicio de internet. La única forma de comunicarse es haciendo un recorrido de 12 kilómetros para poder conseguir un poco de señal y de esta manera poder realizar llamadas telefónicas.

Pero la comunicación, aunque es un problema grande, no es el único. La falta de internet hace que los negocios comerciales no puedan cobrar de manera electrónica, además se les imposibilita a los vecinos de Usnocargar combustible o hacer compras para abastecer sus hogares. Cabe destacar que hoy la mayoría de las transacciones bancarias se realizan a través de una app que necesita la conexión estable de internet para realizarse.

El servicio que les provee internet a todos los vecinos de Usno, se llama Red del Valle. Según dijo la denunciante, siempre han tenido problemas y que “hoy la vida se paralizó” debido a la falta de conectividad.

Además, desde lo personal, Calivar necesita comunicarse con una clínica de salud porque su padre está a punto de operarse. Ella tuvo que explicarles a los profesionales de salud que la única manera de comunicarse es por WhatsApp.

“Estábamos esperando un llamado de la clínica porque le tienen que realizar una cirugía a mi papá, imagínense lo imprescindible del servicio de comunicación. Estamos esperando esa llamada para que a mi papá le pueda funcionar el sistema circulatorio, es de vida o muerte”, dijo Adriana.

Por parte de Red del Valle, los proveedores del servicio de internet en Usno explicaron que se había quemado un equipo técnico, motivo por el cual tuvieron que reemplazarlo con otro. Según Ariel Corletti, se ha pedido un equipo nuevo, pero hay que esperar que llegue y después cambiarlo. El problema, de acuerdo con el empresario, es la demora del equipo, pero que una vez que llegue son 10 minutos en ponerlo en funcionamiento.

La empresa aclaró que los usuarios de Usno no es que no tengan internet, sino que la conexión es inestable e intermitente. El equipo que se usó para reemplazar al que se había roto, no está funcionando bien y en consecuencia hay problemas en el servicio.

Además, la empresa reconocería a todos los usuarios que han tenido problemas. “Desde la empresa les aclaramos que lamentamos el inconveniente, pero que se les descontará el tiempo que estuvo con mal funcionamiento el servicio”, dijo Corletti.