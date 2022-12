Vecinos del departamento Valle Fértil hicieron llegar sus quejas a DIARIO HUARPE porque señalaron que se necesita la presencia de un cuerpo de Tránsito para que controle la desobediencia que hay en la señalización de la zona. De acuerdo al reclamo, las calles que limitan con la plaza del departamento se vuelven caóticas por el poco respeto que hay entre automovilistas y motociclistas.

Según el testimonio de Alberto Amante, vecino del departamento, las calles de los alrededores de la plaza departamenta están bien señalizadas, pero quienes transitan por la zona no respetan nada. De hecho los cordones en las arterias más importantes están pintados en color amarillo porque no se puede estacionar y pasa todo lo contrario. Se trata de calle Rivadavia, una de las arterias más importantes que tiene el departamento.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Estas son algunas de las infracciones de tránsito que se observan en los alrededores de la plaza departamental. Imágen de gentileza.

Además, los vecinos comentaron que los motociclistas circulan permanentemente sin cascos en cualquier horario del día. En este contexto, los lugareños explicaron que este tipo de infracciones se dan porque no hay policías de tránsito que controlen.

“A veces los efectivos de la comisaría se suelen ubicar para intentar controlar, pero los mismos vecinos argumentan que ellos no pueden tomar nota de las infracciones porque no son policías de Tránsito”, agregó Amante.

De hecho, los vecinos contaron que a veces la comisaría de la zona ubica a algún efectivo para que llame la atención a los infractores que estacionan en doble fila o que andan sin casco arriba de sus motos. Sin embargo, el mismo personal policial reconoce que son ignorados por los vecinos de la zona. “La gente no hace caso porque nos responden que no somos parte del cuerpo de Tránsito”, agregó un efectivo que no quiso revelar su identidad.