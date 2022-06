UVT, de un centro médico a un club con estadio propio con 5.500 socios

En abril de 1935 surgió la Unión Vecinal de Trinidad. En ese momento sólo era un centro médico que se ubicaba en calle Mendoza y Pedro de Valdivia, en el que había clínicos y odontólogos. Ahora, la UVT tiene un club con pileta, estadio y hasta biblioteca. No obstante, sus dirigentes no dejan de soñar y ya tienen en claro qué es lo que quieren hacer en un futuro para ofrecerles a sus socios.

El predio en el que actualmente se emplaza el cub lo compró Emilio Meizenq en 1966, año en el que ahí sólo había viñedos. Hicieron un convenio con una empresa que pavimentó la calle y construyó la cancha de hockey sobre patines. Para embellecer el espacio, gran parte de los vecinos se organizaron y en grupo salieron a plantar árboles y rosales en la tierra. En esa época, el actual presidente de la UVT, Carlos Quinteros, era niño y aún recuerda que acompañó a su padre que iba a reforestar el lugar.

“Esto nació como un club de hockey. El deporte fue lo que impulsó todo”, dijo Quinteros.

El club nació en 1935. Foto: gentileza.

Poco después hicieron la pileta y, con el tiempo, se fueron sumando mayores actividades deportivas. En la actualidad tienen hockey sobre patines y sobre césped, vóley, básquet, fútbol, padel, tenis, ping-pong y actividades para la tercera edad como bochas. Incluso llegaron a abrir un gimnasio para que vayan socios y deportistas de la institución.

“Tenemos campeones mundiales del hockey en Barcelona, jugadores de vóley de selección nacional olímpicos”, contó con emoción el presidente de la UVT.

Quinteros cree que la clave para que la UVT crezca, como lo hizo hasta el momento, fue que cada uno de los dirigentes que hubo se caracterizó por ser apasionado y un amante del club. Todos trabajaron arduamente para mejorarlo mes a mes y esto lo hicieron sin cobrar nada.

“Acá se trabaja con humildad, en equipo, pensando en un futuro y con esfuerzo. Esto nos ha llevado a formar una política donde la idea es que, si a mí me va bien, que al que venga le vaya mejor”, explicó.

Las dificultades de los últimos años

Carlos Quinteros se encontró con varios obstáculos que debió sortear en los últimos años. Él está al frente del club desde el 2019, al año siguiente comenzó la pandemia, por lo que junto a su equipo debieron idear estrategias para que los socios siguieran abonando la cuota.

Entendieron la situación económica, así que elaboraron planes de pago. Además, les brindaron apoyo psicológico, les enviaron videos y les dieron un gran uso a las redes sociales a través de las cuales fueron contando lo que estaban haciendo en la institución.

En el 2019 tenían 3.500 socios y 900 deportistas y en el 2020 sólo registraron un 6% menos de adheridos a la entidad, a pesar de la compleja situación que se vivió en el país y el mundo.

En el 2021 aumentaron un 7% los socios y en este 2022 alcanzaron su límite, llegaron a 5.500 socios y 1.500 deportistas. Con estos números cerraron las inscripciones y ya no anotaron a nadie más. “Cerramos el cupo, podemos tener más gente, pero vamos a darle un mal servicio y no queremos eso. Hoy está cerrado, si hay alguien que quiere sumarse, no puede”, aclaró Quinteros.

Para los actuales dirigentes fue todo un éxito llegar a ese número, principalmente, por todo lo que les había pasado en años anteriores: el terremoto les tiró un salón y se les secó el pozo de agua, por lo que tuvieron que reperforarlo.

Este crecimiento lo lograron con una planificación estratégica que hicieron, un paso que ellos creen que es fundamental para poder avanzar.

El futuro

En la UVT tienen muchos sueños que les gustaría cumplir. El principal de ellos es que el club tenga una escuela para que los chicos estudien, jueguen y hagan deportes en un mismo predio. “Es un sueño muy grande, no sé si podremos cumplirlo o no, pero es parte de los proyectos”, dijo Quinteros.

Entre los proyectos que tienen está el de ampliar la pileta. Foto: gentileza.

También tienen otros proyectos que les gustaría concretar en poco tiempo, como el ampliar la pileta y, también, crear un parque para los jóvenes. Este espacio verde sería una especie de skatepark donde los chicos y adolescentes puedan escuchar música, entretenerse y pasar tiempo entre ellos.

Video: