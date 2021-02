Vacunatorio VIP: el listado completo que publicó el Gobierno

Era una sangría de nombres: cada 12 horas se conocía un nuevo vacunado VIP, como por la mañana que el diario La Nación reveló que Carlos "Chino" Zannini, ex Secretario cristinista y actual Procurador, se había inoculado en el Hospital Posadas por ser, en los papeles, "personal de salud". También lo hizo su esposa.

Fue el último funcionario a un listado que se hacía cada vez más extenso: desde los promocionados, como Alberto Fernández, pasando por la conocida "burbuja" presidencial que incluye a los Secretarios Julio Vitobello y Juan Pablo Biondi ; hasta el canciller Felipe Solá y el ministro de Economía, Martín Guzmán. Mientras salían a desmentir haber recibido la Sputnik V no sólo famosos mediáticos, también dirigentes, incluso opositores como Mauricio Macri; el Gobierno prometió difundir un listado con vacunados autorizados, los catalogados como "estratégicos" y, ya admitían, algunos "errores":

Pasadas las 18, se hizo realidad la promesa de la nueva ministra de Salud, Carla Vizzotti, quien reclamó el listado que al final incluyó a 70 personas. Fue después de reunirse con el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, donde ultimaron también un sistema de trazabilidad para monitorear los vacunados. A esa hora, no sólo la nómina era reclamada por la oposición, también había presión dentro de la Casa Rosada para detener las especulaciones y evitar nuevos capítulos diarios de la polémica. Al final, difundieron un PDF de tres páginas, que deja sabor a poco ante semejante crisis.

La lista está divida en dos: los 60 que se inmunizaron en el Posadas y las diez que lo hicieron en el Vacunatorio VIP del segundo piso del ministerio de Salud, donde figura Horacio Verbitsky (con el apellido mal escrito), cuya confesión radial fue la punta del iceberg. También ahí se inoculó el empresario marplatense Florencio Aldrey Iglesias y tres familiares.

Mientras algunos nombres no llaman la atención, otros sí, como la familia de Eduardo Duhalde. No sólo está el ex Presidente, también su esposa Hilda "Chiche" González, sus hijas Juliana y María Eva; y su secretario privado, Carlos Mao. A pesar de los contactos iniciales, el dirigente del PJ de 78 años es hoy un férreo crítico de la Casa Rosada. El 17 de febrero recién comenzó la vacunación en ciertos distritos bonaerenses para mayores de 70 años. En el listado oficial no se aclara cuándo fueron inoculados.

No es el único histórico peronista: también aparecen el ex intendente de Tres de Febrero Hugo Curto , su esposa Marta Filomena Burgo y el emblemático Lorenzo Pepe

Hay otro Duhalde, Marcelo, pero es el hermano del fallecido Eduardo Luis, quien fue Secretario de Derechos Humanos durante las gestiones de Néstor y Cristina Kirchner. Hay un conocido del matrimonio: el publicista Jorge "Topo" Devoto.

Hay dos ex gobernadores y actuales embajadores que recibieron una dosis: el bonaerense Daniel Scioli (Brasil) y el chaqueño Domingo Peppo (Paraguay).

Sergio Chodos, representante argentino ante el FMI también está. No es el único funcionario del área económica: hay una "burbuja" para Guzmán que incluye a su secretario privado Pablo Salinas; Melina Mallamace, jefa de Gabinete; y Jorge Neme, secretario de Relaciones Económicas.

Además del ex ministro Ginés González García y su sobrino y también renunciado Jefe de Gabinete Lisandro Bonelli, ambos imputados ayer por el fiscal Eduardo Taiano a raíz de las numerosas denuncias que llegaron a los tribunales de Comodoro Py, se suman varios funcionarios de la cartera de Salud.

Desde la Rosada admitieron que recibirán la segunda dosis. Ahora bien, no se difundieron los vacunados en otros hospitales, donde podría haber más casos polémicos.

