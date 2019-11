Valdés anticipó que pedirá a Fernández que complete el incremento de coparticipación federal

POR AGENCIA TÉLAM

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, anticipó hoy que planteará a la gestión del futuro presidente Alberto Fernández la continuidad del plan de incremento de la coparticipación federal hasta un 15%, que actualmente alcanzó el 12%.



"Que nos den, sobre todo, los otros tres puntos de coparticipación que nos tenía que dar el Gobierno en compensación de esos 15 puntos que nos venían dando a las provincias", dijo Valdés al referirse a la agenda que planteará a Fernández.



Según explicó a la prensa, esos 15 puntos de compensación "llegaron a 12 y antes de fin de año nos tienen que dar tres puntos más, que es plata de las provincias".



Asimismo, dijo que Corrientes llevará a la Casa Rosada otros temas, como las regalías de la hidroeléctrica Yacyretá y la distribución de excedentes de la represa de Salto Grande.



"Primero le pediremos al nuevo gobierno no perder lo de Yacyretá, que conseguimos con mucho esfuerzo, y segundo, que no se olviden de que queremos una banca en Salto Grande, que también es de los correntinos y es algo por lo que tenemos que seguir peleando", dijo el mandatario en declaraciones al programa Corrientes en el Aire de FM Mitre.



Dijo que en cuanto a Salto Grande el objetivo es "tener un manejo y control de excedentes, para mejorar".



Sobre el vínculo institucional entre Corrientes y la Casa Rosada, Valdés indicó que "tiene que ser una relación madura y lo voy a decir con claridad porque no tenemos pelos en la lengua para defender los intereses de los correntinos: que nos den a los correntinos lo que nos corresponde".



"Y del poder discrecional del Estado que sean equilibrados, es lo que vamos a pedir", añadió.



Asimismo, subrayó que pese pertenecer a partidos distintos, "lo escuché a Alberto Fernández y coincidimos en algunos objetivos, como tener desarrollo, crear trabajo y lograr que tengamos una mejor distribución de la riqueza".



"Me parece que eso es central y algo en lo que coincido, porque estamos abiertos a la construcción de una sociedad más justa, más solidaria, más moderna y donde realmente podamos tener desarrollo y toda nuestra potencialidad al 100%", dijo el gobernador correntino.



Y precisó que desde su gestión "tenemos que ser una oposición seria y responsable, para eso nos votó la gente y tenemos que hacer eso; no nos votó para seamos opositores por la oposición misma".