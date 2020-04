Valle Fértil: el servicio de internet es un problema en todas las localidades

Desde hace tiempo el servicio de Internet viene siendo un problema para los vecinos de Valle Fértil. Y en medio del aislamiento social se vuelve peor.

Las quejas por la deficiencia del servicio llegan de todos lado, pero más las localidades que se encuentran fuera del casco urbano de San Agustín.

Hay días en los que el servicio es intermitente, otros. no funciona, y cuando anda, el tiempo de navegación a cuerda.

“Tengo dos chicos, uno está en el primario y el otro en el secundario y me estoy volviendo loca porque para conseguir las guías que mandan desde el Ministerio de Educación", le contó a DIARIO HUARPE, Susana Fernández, vecina del Valle.

"Para colmo hay temas específicos que ni mi marido ni yo conocemos, entonces buscamos ayuda en Internet y es imposible", agrega.

Según contó Adriana Calivar, periodista de Valle Fértil, la mayoría de los pobladores se conecta al servicio por el teléfono ya que la mayoría no tiene computadora.

"Hacen lo imposible para encontrar dos líneas de señal", dijo Calivar.

Foto: Adriana Calivar, periodista de Valle Fértil.

"Hasta algunos que se suben a los cerros y a los techos para tener señal", indicó.

Datos de referencia

Hace unos días, la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (FCEFN) de la Universidad Nacional de San Juan, junto a la Municipalidad de Valle Fértil comenzó un relevamiento de las necesidades concretas del alumnado vallisto que está cursando diferentes carreras en la UNSJ y el mayor reclamo, además de bibliografía y fotocopias, es por el servicio de internet.

“Es el mayor de los problema que tenemos por acá”, le dijo a DIARIO HUARPE Diego Agüero, de la Oficina de Empleo municipal. “Nunca el servicio fue bueno, pero desde que comenzó la cuarentena es casi imposible conectarse”.

“El otro día estuve casi dos horas esperando que se bajara un tutorial que me habían enviado, hasta que me harté y dije no espero más”, contó uno de los alumnos de Biología.

Consumo por dos

Desde que comenzó el aislamiento, el consumo de datos en Valle Fértil creció exponencialmente. Según Ariel Corleti, dueño de la empresa de servicio Red del Valle, el consumo se fue al doble.

“Lo que pasa es que hoy casi todos están conectados y las redes se saturan”, dijo.

Corleti contó además que todos los servidores de interne están teniendo problemas porque han pedido más megas pero la técnica no está trabajando: "todo está paralizado", dijo

También muchos han comprado nuevos equipos para mejorar el servicio, pero no están llegando a la provincia por problemas de transporte.

“El panorama está complicado y es muy difícil que se mejore en el corto plazo”, cerró Corleti.

Ayuda para alumnos universitarios

La Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (FCEFN) de la Universidad Nacional de San Juan, se ha puesto a disposición de la necesidades de los alumnos del Valle.

Todos los estudiantes de las carreras licenciaturas en Astronomía, Biología, Geología, Geofísica, Sistemas de Información, Ciencias de la Computación y Tecnicatura en programación WEB, deben informar sobre sus requerimientos a través de un formulario confeccionado a ese efecto.

El formulario se encuentra disponible en el sitio https://forms.gle/mDkA83XWShkCbBC39; y los que no puedan acceder, deben contactarse con Diego Agüero la Oficina de Empleo municipal 264-5-750403 o al mail: aguerolucero02@gmail.com.