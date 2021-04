Vallistos pedirán al gobierno municipal que Gendarmería no les quite los vehículos

Los vecinos de Valle Fértil por estas horas están haciendo circular por los barrios de las diferentes localidades dos notas que presentarán al intendente y a los concejales solicitando que Gendarmería Nacional y la Policía de San Juan realice los controles en las zonas limítrofes del departamento y no en el interior del mismo; ya que desde que intensificaron los controles en la calles internas del departamento cientos de vallistos se quedaron sin su movilidad para trasladarse.

“A mi me quitaron la herramienta fundamental de trabajo”, dijo a DIARIO HUARPE, Raúl, albañil de la villa San Agustín. “Con el autito viejo me movía con las herramientas de aquí para allá y ahora no lo puedo hacer”, agregó.

Los vecinos pedirán por nota que los controles se hagan en los límites y no en el interior del departamento.

La mayoría de los vecinos de Valle Fértil, propietarios de vehículos (moto, auto, camioneta, camión), no tienen los papeles al día. Una de las razones, porque los servicios de control y registro (ejemplo, verificación vehicular, aseguradoras, registro del automotor) no están instaladas en las diferentes localidades del departamento; y la otra, la principal: los números no cierran a fin de mes.

“Salir a quitar vehículos, a multar en estos tiempos de misiadura es casi criminal”, dijo Vero Elizondo de San Agustín

Se viene la manifestación

El malestar entre los vecinos de Valle Fértil crece día a día y según contaron ya se formó un grupo de WhatsApp a través del cual todos los días se pone en aviso la ubicación de los controles para evadirlos y se arenga a una protesta masiva frente al la intendencia; ya que fue el intendente Omar Ortiz y parte de su equipo de gobierno quienes. en el mes de marzo. solicitaron a las fuerzas de seguridad (Gendarmería y Policía de San Juan) aumentar la presencia en Valle Fértil. Incluso, la idea es instalar un destacamento de Gendarmería en el departamento para trabajar estratégicamente con la Policía de San Juan.

En el mes de marzo, los funcionarios del municipio se reunieron con los representantes de Gendarmería para definir tareas en conjunto, entre ellas: intensificar los controles en el departamento.

“Que me explique el intendente y los concejales del departamento cómo vamos a hacer la gente pobre de Balde de las Chilcas, de Usno, Astica, de Baldes del Rosario, de Funes, de las Chilcas, de Chucuma y de las otras localidades pa´ trasladarnos hasta san Agustín en el auto viejito que tenemos, por trabajo, salud, educación o cualquier otro tramite”, dijo a DIARIO HAURPE don Mario, de Astica. “Que se dejen de joder y que vayan a meter preso a los ladrones de guante blanco”, agregó.

La nota que esta circulando entre los vecinos

Gabriel Cesped otro vecino de San Agustín contó que en estos últimos días los controles de Gendarmería los han estado montando cerca de los establecimientos escolares y ya han dejado a varias madres y padres sin moto o auto para trasladar a sus hijos a las escuelas.

“En el grupo comentaban que para retirar los vehículos tienen que pagar una multa carísima y muchos no tienen la plata. Acá el 90 por ciento de la gente vive al día”, concluyó Gabriel.