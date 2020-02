Vanoli aseguró que el aumento de las jubilaciones "va a ser positivo en términos reales"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El director de la Anses, Alejandro Vanoli, sostuvo hoy que el aumento de las jubilaciones que dispuso el Gobierno "va a ser positivo en términos reales" y destacó que el Estado está haciendo un "esfuerzo" sobre el sistema previsional con un "criterio de equidad".



Dos días después del anuncio del presidente Alberto Fernández sobre el incremento de las jubilaciones y asignaciones sociales, Vanoli planteó que el objetivo de la Casa Rosada es "poner los mayores esfuerzos en aquellos sectores que más han sufrido las consecuencias de la política" del ex presidente Mauricio Macri.



El funcionario aclaró que al aumento de 2,3% para el segundo trimestre del año se suman, para el caso que corresponda, las sumas fijas de 1.500 pesos "por beneficio", lo que implica que quienes tengan doble beneficio perciben 3000$ adicionales.



"Si alguien tiene una jubilación y una pensión, cobra el porcentaje que corresponde, o sea el 2,3% más los 1500 por cada uno de los beneficios", explicó.



Vanoli ponderó que "el Estado está haciendo el máximo esfuerzo en el sistema previsional y con un criterio de equidad", por lo que explicó que "el objetivo del cambio de movilidad jubilatoria" dispuesto por la actual administración "no era tener un ahorro fiscal absoluto, sino buscar un instrumento para poder beneficiar a los sectores más postergados".



"Esto no se hizo para ajustar ni para que haya un ajuste fiscal en desmedro de los jubilados, sino desde esta perspectiva", expuso Vanoli, en referencia a que "no hay recursos en el país y la única manera de sacar de la línea de pobreza a las jubilaciones y pensiones mínimas es darles incrementos diferenciales mayores que al resto".



El titular de la Anses calculó, en declaraciones a Radio 10 y el canal C5N, que "si se computa todo el gasto previsional, es decir, el pago de marzo, incluyendo el pago del bono y la Asignación Universal por Hijo (AUH), el gasto previsional es neutro, e incluso es ligeramente positivo: hay un aumento muy moderado del gasto en el trimestre, si se computa todo lo ejecutado en el sistema previsional", completó.



En tanto, consideró "importante poner en perspectiva el aumento que cada jubilado reciba contra el poder de compra, la tasa de inflación".



En esa línea, el funcionario expuso que el índice de inflación de enero del 2,3% es "muy auspicioso", a lo que se suma que "en febrero se está notando una desaceleración" en los precios, aunque "todavía en niveles muy altos, que no nos conforman", admitió.



Vanoli remarcó que el incremento previsional anunciado por el Presidente "va a ser positivo en términos reales" y aseguró que "los jubilados, aún los que quedaron por debajo del 13%" de la medida oficial, "le van a ganar a la tasa de inflación" del primer trimestre del año.



"Si la inflación se acelera, las jubilaciones pierden", sostuvo Vanoli y añadió: "Es importante apostar a un esquema de consistencia económica donde la tasa de inflación vaya bajando".



Destacó que en el corto plazo se va a "integrar la comisión del Poder Ejecutivo y el Parlamento para fijar la nueva movilidad jubilatoria", bajo la premisa de lograr un "mecanismo por el cual los jubilados puedan ser socios del crecimiento y las mejoras".



Fernández anunció el viernes último que los haberes mínimos de jubilados y pensionados aumentarán un 13% desde marzo, a la vez que los montos de la AUH y las demás asignaciones familiares subirán en idéntico porcentaje.