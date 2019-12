Varios países expresaron su "frustración" por los lentos avances de la COP

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Varios de los países que integran la Alianza por una mayor Ambición Climática expresaron hoy su "frustración" por los lentos progresos registrados en las conversaciones de la cumbre climática de Madrid.



Los responsables del Medio Ambiente de Bután, Alemania, Granada, Suecia, las Islas Marshall y España, entre otros, hicieron un llamamiento para que el resto de los países asuma mayores compromisos climáticos para 2020 de modo de alcanzar la neutralidad de carbono en 2050 y responder a las evidencias científicas.



La Alianza por una mayor Ambición Climática reúne a países, ciudades, estados, regiones y empresas que se comprometen a que sus emisiones netas sean "cero" para el año 2050.



A pesar que de la Cumbre no tiene que salir ningún formal que comprometa a los países, la Presidencia chilena de la COP trabajó durante los últimos meses para reforzar esta Alianza, reportó la agencia EFE.



"No podemos quedarnos en palabras vacías ni huecas", dijo la ministra de Medio Ambiente de Suecia, Isabella Lovin, quien reclamó "más acción" y una mayor ambición climática que aporte soluciones al planeta.



Su colega noruego, Vidar Helgesen, consideró que sería "una gran decepción" no conseguir objetivos ambiciosos en 2020 para cumplir pautas del Acuerdo de París.



La titular de Medio Ambiente alemana, Svenja Schulze, por su parte agregó que "es tiempo de actuar".



Por su parte, la titular en funciones para la Transición Ecológica de España, Teresa Ribera, insistió en la necesidad del multilateralismo para dar respuestas globales a esta emergencia.



"Hay que trabajar más fácil y más rápido en todos los ámbitos, y con respuestas que engloben a todos los sectores", concluyó.