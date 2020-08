Vecina del barrio del incendio fatal: “La gente se subía a los techos y con mangueras trataba de apagar el fuego”

Una vecina del barrio Residencial de Rawson, en el que se incendió una casa y murió un padre y su hijo, contó cómo vivió el suceso que tuvo un trágico desenlace.

“No sentí la explosión, pero mi sobrina que vive en el fondo me llamó por teléfono y me avisó. Nos levantamos muy rápido y vimos a los vecinos que estaban subidos a los techos mojando con mangueras las medianeras tratando de que el fuego no llegara hacia atrás”, contó la vecina y periodista, Betty Puga.

Los motivos por los que inició el fuego aún no se conocen. Puga asegura que ella no sintió olor a gas en la zona. Además, como ella vive atrás de la casa que se incendió, no la evacuaron.

“El fuego se originó en un lugar de la casa y después en otra”, relató. La vecina contó que los techos de las casas de ese barrio son de madera, por lo esa parte fue la primera que ardió.

Todos estaban conmocionados por este siniestro que dejó un saldo de dos fallecidos, un hombre de 70 años y otro de 45. En la casa también había dos mujeres de 13 y 70 años que fueron rescatadas.

Fuente: DIARIO HUARPE y Radio Sarmiento.