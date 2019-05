Vecinos de un barrio chimbero temen por dos pozos abiertos

Los habitantes del barrio Uruguay en Capital temen por sus vidas por la presencia de dos pozos de conexiones subterráneas de electricidad abiertos en pleno vecindario.

Los agujeros están tapados con maderas y ladrillos de forma improvisada. Por otra parte, no están cerrados de manera perimetral y no hay señales que prevengan el peligro de acercamiento a la zona.

Según una vecina, Luli Sosa, los pozos están desde diciembre de 2018. No obtuvieron solución a pesar de los varios reclamos que los vecinos hicieron a la empresa constructora y al EPRE. La misma vecina contó que tiene uno en la entrada de su garage, que no le permite el ingreso. También señaló que los días 24 y 25 de diciembre del año pasado la mayor parte del barrio estuvo sin luz. “Por 52 horas no hubo electricidad”, concluyó.