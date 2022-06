Vecinos del Conjunto 7, hartos de la inseguridad, piden policías en las calles

En el Conjunto 7, en la localidad de La Bebida, en Rivadavia, los vecinos están cansados de la inseguridad, problemática que vienen sufriendo desde que les entregaron el barrio en el 2019. Ya no saben qué hacer, hablaron con el intendente y con el secretario de Seguridad, pero el panorama no cambió. Piden que haya policías que recorran las calles del complejo habitacional para parar la ola de robos.

Una de las vecinas, M.S. (NdR: pidió reservar su identidad) dialogó con DIARIO HUARPE y comentó cómo es el panorama que viven. La mujer aseguró que ni siquiera pueden salir de sus casas porque delincuentes aprovechan esos momentos para robarles. Aunque, hay ocasiones en las que poco les importa que estén ellos y les roban igual. Incluso, hace unos días a un kiosquero le rompieron el vidrio de su negocio, entraron, lo golpearon y le llevaron parte de sus pertenencias y objetos que ocupaba para trabajar.

“Estamos muy cansados, no es justo vivir así, estamos hartos, roban ruedas de autos, gatos, surtidores, mangueras, hasta portones, no podemos ni salir porque cuando volvés no te dejan nada”, dijo la vecina.

La mujer aseguró que viven con miedo. En su caso, a su hijo adolescente le robaron la mochila y ya no se anima ni a salir a comprar por terror a que le suceda lo mismo.

“Estamos hartos, no es normal esto, es hasta que los vecinos decidamos armarnos nosotros porque ya no sabemos que hacer”, agregó.

Aseguran que, como este problema viene desde hace años, ya mantuvieron reuniones con el secretario de Seguridad, Carlos Munisaga, y les prometió que iban a sumar efectivos en moto y caminando por la zona con el fin de evitar delitos. No obstante, M.S. comentó que esto se cumplió durante unas semanas y después dejaron de hacer los recorridos.

Además, dijo que el intendente Fabián Martín prometió luminarias, pero hasta el momento no las colocaron. “Para el intendente no existimos, solo existimos cuando quieren votos”, sostuvo.

Asimismo, piden que en la Comisaría de la zona, la 34º, coloquen un teléfono fijo. Es que actualmente en esa seccional cuentan con un celular por lo que en muchas ocasiones llaman cuando ocurren hechos ilícitos y no obtienen respuesta. Ante este panorama, lo que hacen es llamar al 911, pero aseguran que se tardan en llegar.

Lo que buscan los vecinos es tener una respuesta a esta problemática, pero que sea definitiva y no sólo por algunas semanas. Creen que los policías caminando recorriendo en todo momento las calles son la mejor opción.