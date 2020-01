Vecinos piden que se reactiven las obras del Viaducto San Martín para mejorar el tránsito

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Los vecinos de Villa Crespo y La Paternal esperan la reactivación de la obra del Viaducto San Martín que se encuentra paralizada desde septiembre pasado luego de que un contratista entrara en cesación de pagos con sus proveedores, porque consideran que "mejorará el tránsito" en la zona.



"La obra la hicieron en buen término, trabajaron los siete días de la semana, yo los vi. No se qué pasó que pararon, pero venían rápido. Es una lástima que se haya parado", dijo a Télam Javier, dueño de un taller de energía para espectáculos en la avenida Warnes, que reconoció que "es un gran proyecto, pero mientras duró la obra fue todo un lío por acá".



"Va a mejorar mucho el barrio, me gustó que se hayan abierto calles nuevas. Queremos que pongan espacios verdes", aseveró.



La obra del viaducto, que inauguró su primera etapa en julio del año pasado, se paralizó en septiembre luego de que la empresa Green S.A entró en cesación de pagos con sus proveedores por un monto de alrededor de $400 millones, lo que dejó pendiente la construcción de las estaciones de La Paternal y Villa Crespo.



Eduardo, que tiene un local comercial enfrente de donde debería estar la estación La Paternal, aseveró a Télam que "el viaducto me parece fantástico, se armaba un caos de tránsito acá por las barreras".



"Estuve dos años con el negocio parado porque estaba todo cortado, la gente no podía entrar a la zona de la obra. Por suerte ahora está todo bien", aseguró y pidió que abajo del viaducto se haga un paseo comercial "porque necesitamos más movimiento".



Verónica, que es vecina del barrio, aseguró mientras paseaba junto a una amiga y sus perros, que "es una pena que la obra se haya paralizado, necesitamos esas estaciones".



Según el gobierno porteño, el viaducto elevado del ferrocarril San Martín beneficia a 600.000 personas entre pasajeros de transporte público y automovilistas, ya que al eliminar los cruces, se agilizó el tiempo del tren y de los autos.



Las obras en la futura estación de Villa Crespo, en la cruce de la avenida Dorrego y Rodney, están detenidas, no hay obreros trabajando y se ven materiales y herramientas tiradas por el predio.



"Está todo parado hace un tiempo, todavía no nos dijeron nada de cuándo se vuelve a trabajar", comentó a Télam un empleado de seguridad, que es el único que se encuentra en el lugar.



María, que es presidenta del centro de jubilados Parque Los Andes, ubicado justo frente de la obra, elogió el lugar previsto para la nueva estación pero se quejó por la demora.



"Quiero que abran Dorrego, que es una avenida. Hay tres colegios en la zona y hay que dar un montón de vueltas para poder llegar. Hace varios años que está la obra, que está espectacular, pero ya es molesta", concluyó.