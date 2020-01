Vecinos platenses cansados de robos colgaron pasacalle que advierte a ladrones que les "cabe plomo"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Vecinos de un barrio de la periferia de La Plata, cansados de los robos que sufren, colgaron hoy un pasacalle dirigido a los ladrones para advertirles que no llamarán a la policía sino que "te cabe plomo" si son sorprendidos delinquiendo.



El pasacalle fue colgado en las calles 56 y 158, en el barrio de Los Hornos de La Plata, luego de que los vecinos se cansaran de los robos que padecen a sus viviendas a pesar de las alarmas de seguridad con las que cuentan sus hogares.



Un pasacalle similar colgaron a fines de diciembre último vecinos de una localidad de la provincia de Santa Fe con la misma finalidad, por lo que los vecinos platenses no dudaron en hacer uno con el mismo texto amenazante.



"Rastrero, en esta zona no llamamos a la policía, te cabe plomo", puede leerse en el pasacalle que, además, tiene tres dibujos pintados en color negro: un revólver y dos ataúdes.



Delia, una vecina de la zona que evitó dar su apellido, contó a Télam que "ya no sabemos qué hacer con los robos. Vamos a juntar firmas para que nos reciba el comisario y nos diga qué medidas va a tomar ante la ola de robos, pero mientras colgamos el pasacalle para que los chorros sepan que nos cansamos".