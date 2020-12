Vecinos y pobladores de San Expedito reclaman por agua y hasta por una ambulancia

El tráfico en la Ruta 141 de San Expedito se vio interrumpido por tres horas durante la mañana del jueves cuando un grupo de amas de casa acompañadas por sus familias cortaron desde las 7 de la mañana hasta las 10 reclamando por agua, médicos y hasta una ambulancia. Sin embargo, no es la primera vez que toman este tipo de medidas a causa de los retrasos o simplemente ausencia de las posibles soluciones que les ofrecen.

Trabjo, uno de los reclamos principales. Foto: Gentileza.

“A nosotros también nos afectó la pandemia. Acá no hay trabajo y queremos el mismo bono que le dieron a los quiosqueros del pueblo”, cuenta Micaela Díaz, madre de dos hijos de 3 y 6 años y una de las amas de casa del pueblo de San Expedito en Bermejo, Caucete. En ese lugar, en su casa y la de otras mujeres, se reúnen 34 amas de casa que se han organizado para reclamar por soluciones para el alejado pueblo donde viven.

La falta de agua potable y hasta una ambulancia para el traslado de pacientes son problemáticas recurrentes en el pueblo. Foto: Gentileza.

Pero los problemas son de vieja data y siempre los mismos. Según Micaela, en ese pueblo cuyo atractivo turístico es el culto a ese santo, no hay agua potable, tampoco comisaría y el único puesto policial no recibe denuncias. Tampoco tienen una ambulancia para atender a los pobladores, los cuales algunos tienen niños con discapacidades. “Es una vergüenza que seis personas hayan ido al Hospital de Caucete y no los hayan atendido y hayan tenido que ir hasta el centro (Capital)”, cuenta indignada Micaela.

El corte duró aproximadamente 2 horas. Foto: Gentileza.

Ante la falta de empleo, los moradores del pueblo lindante con la ruta han tenido que rebuscárselas y ahora planean reclamar, a pesar de todo, por un Centro Integral Comunitario (CIC) y, además, por la casa que, según ella, les prometieron y nunca entregaron. “Nos dijeron que nos iban a entregar casa el 23 de abril de 2017 y todavía no las tenemos. Acá al señor Uñac no lo conocemos”, agrega.

Según contó, se comunicaron desde el Concejo Deliberante de Caucete, Juan José Escobar se comunicaría con ellos para llegar a una posible solución. Mientras espera, Díaz no calla el reclamo que llevan ya desde hace tiempo. “Queremos que la intendenta Romina Rosas venga a dar la cara. Sabemos que está al tanto de lo que sucede”, cierra.

Otros pueblos que cuenta a DIARIO HUARPE están en situaciones similares son Marayes y La Planta. Aledaños a esa ruta y ubicados en ese departamento.