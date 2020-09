Vendedores y pancheros del Parque de Mayo se reinventaron para vivir, pero piden volver a su lugar

Venta de semitas, de pan casero, de bolsas de residuos, de objetos usados, nuevos emprendimientos, colocación de carros pancheros en las puertas y demás, son algunas de las formas que encontraron los integrantes de la Fundación de Vendedores del Parque de Mayo para sobrevivir en medio de la pandemia

Son alrededor de 200 las familias que se alimentaban gracias a las ventas que realizaban los domingos de 12 a 23 en calle Las Heras entre Libertador y 25 de Mayo. Pero debido a la pandemia no pudieron seguir trabajando así que tuvieron que reinventarse. No obstante, con las alternativas que encontraron no les alcanza. Por esta razón, se manifestaron este martes frente a la Casa de Gobierno pidiendo volver a trabajar frente al principal espacio verde de la provincia.

Foto: Sergio Leiva / DIARIO HUARPE.

“Yo traté de llevarla poniéndome una verdulería e instalando el food truck en la puerta de mi casa, pero no es lo mismo, ya necesitamos volver a vender al Parque, esta situación no se puede resistir”, dijo a DIARIO HUARPE Rubén Tejada, uno de los afectados.

Es que en la puerta de su vivienda tiene entre cinco y seis clientes y en calle Las Heras solía atender de 40 a 100 personas los domingos. “Las normas las podemos cumplir en cualquier lugar de la provincia, pero las ventas no se van a asemejar nunca a las del Parque”, comentó.

Rubén contó que hace 15 años trabaja con su carro de comidas. Empezó con uno chico y fue invirtiendo hasta llegar a su actual food truck, mientras tanto junto a su esposa criaron a sus dos hijos con lo que ganaban vendiendo. “Lo hice todo a pulmón, ahora quiero poder trabajar”.

Actualmente, con los ingresos que tienen no les alcanza así que tuvo que tuvieron que usar unos ahorros y vender algunos objetos que tenían y que no utilizaban como una bomba de agua y un generador. “Con eso pagamos los impuestos, pero ya no sabemos cómo seguir”, sostuvo.

Otro de los afectados por esta situación es José Luis Torres, un hombre que compraba productos y revendía en calle Las Heras. Él tiene un hijo y junto a su esposa les está costando salir adelante. Para obtener ingresos decidió recorrer casa por casa tratando de vender medias, cancanes, ropa, “lo que consiga”.

“Me está costando muchísimo llegar a fin de mes y poder pagar el alquiler porque ya llevamos seis meses sin trabajar. Han habilitado a todos, nosotros también queremos trabajar”, opinó.

En la misma situación está Juan Carlos Sosa que se dedica hace más de 15 años a revender productos y con lo que obtiene alimenta a sus cuatro hijos que tienen de 9 a 21 años. Él dijo que no quiere subsidios ni planes, lo único que pide es que le permitan trabajar para generar sus ingresos y así poder vivir.

En este tiempo en el que no pudo trabajar en su lugar de siempre, comenzó a ofrecer sus productos en las redes sociales. Aunque, tuvo algunas complicaciones: “Es muy difícil porque no tenemos movilidades para llevar a domicilio”, contó.

“Nosotros revendemos, como cualquier comercio del centro, con el comercio no tenemos inconvenientes porque sólo trabajamos los domingos, no entorpecemos el comercio, no le quitamos ventas a nadie. Queremos volver a nuestro lugar”, cerró el comerciante del Parque de Mayo.

