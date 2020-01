Venezuela: el jefe del parlamento disidente reconoció a Maduro y no aclaró quiénes lo votaron

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El presidente de la Asamblea Nacional (AN, parlamento) de Venezuela designado por la minoría del chavismo y sus aliados, Luis Parra, se negó a revelar quiénes lo votaron para el cargo y reconoció como presidente de la república a Nicolás Maduro, después de haber reconocido hasta hace un mes al mandatario interino nombrado por el Legislativo, Juan Guaidó.



"El presidente de Venezuela, como lo establece la Constitución, es aquel que cumpla con la norma constitucional", respondió Parra a la pregunta sobre a quién considera jefe del Estado, en una entrevista publicada hoy por la agencia de noticias EFE.



Ante la repregunta sobre si el presidente es el líder chavista, Parra replicó: "Maduro está allí, haciendo uso de los instrumentos del poder, y nosotros, ¿Qué queremos? Normalizar la relación entre los poderes."



Consultado sobre si reconoce a Guaidó como presidente interino de la república, Parra contestó: "Lo que no esté en esta Constitución no puedo reconocerlo. Aquí nosotros claramente lo dijimos: la primera acción que estamos llevando adelante es que nosotros podamos normalizar el Poder Legislativo."



Hace un mes, Parra fue expulsado de Primero Justicia (PJ) -uno de los mayores partidos opositores, que reconoce al mandatario encargado- luego de que legisladores y medios de prensa denunciaran que fue uno de al menos nueve diputados que recibieron sobornos para evitar la reelección de Guaidó como presidente de la AN.



Parra fue designado titular de la AN el domingo, en una sesión de la que solo participaron la minoría chavista y un grupo de aliados, y a la que tropas militares impidieron el acceso de los diputados de la mayoría opositora y de los periodistas.



Horas después, la mayoría opositora se reunió en instalaciones del diario El Nacional y en sesión televisada y con votación nominal, reeligió como presidente del cuerpo a Guaidó con 100 votos.



El lunes, Parra aseguró que había sido votado por 81 diputados en un debate del que participaron 150 legisladores, lo que implica que, dado que las bancas totales son 167 -de las cuales siete están vacantes-, al menos 90 parlamentarios deberían haber asistido a las dos sesiones.



Pese a tres preguntas específicas, Parra no respondió en la entrevista quiénes fueron los diputados que lo eligieron.



"Vamos a empezar a buscar los videos de los que hicieron el quórum reglamentario y los vamos a nombrar uno por uno, con eso es suficiente; engancharse en esa discusión, para nosotros, es pasado", sostuvo.