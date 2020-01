Venezuela: Parra dijo que le robaron la lista de asistencia a la sesión del domingo pasado

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El diputado Luis Parra, elegido presidente de la Asamblea Nacional (AN, parlamento) de Venezuela por la minoría del chavismo y sus aliados, afirmó hoy que le robaron la lista, que había prometido revelar, de los legisladores que asistieron a la sesión en que fue designado, en la que según la oposición no hubo quórum.



“Estaba la fracción de Acción Democrática (AD), Un Nuevo Tiempo (UNT) y Primero Justicia (PJ) y había el quórum reglamentario”, dijo Parra al portal Noticiero Digital y reprodujo el diario caraqueño El Nacional.



AD, UNT y PJ son tres de los cuatro mayores partidos de oposición. El restante es Voluntad Popular (VP), al que pertenece el presidente de la AN reelecto por la mayoría y mandatario interino de la república designado por el parlamento, Juan Guaidó.



“La presencia mínima requerida era de 84 diputados y ese día había 150 que contamos nosotros, pero se robaron la asistencia después de que se fueron y se terminó el acto parlamentario”, agregó Parra.



El legislador aseguró que en esa sesión, realizada el domingo pasado, no hubo votación nominal sino “votación por mayoría evidente”.



Parra fue designado titular de la AN el domingo, en una sesión de la que solo participaron la minoría chavista y un grupo de aliados, y a la que tropas militares impidieron el acceso de los diputados de la mayoría opositora y de los periodistas.



Horas después, la mayoría opositora se reunió en instalaciones del diario El Nacional y en sesión televisada y con votación nominal, reeligió como presidente del cuerpo a Guaidó con 100 votos.



El lunes, Parra aseguró que había sido votado por 81 diputados en un debate del que participaron 150 legisladores, lo que implica que, dado que las bancas totales son 167 -de las cuales siete están vacantes-, al menos 90 parlamentarios deberían haber asistido a las dos sesiones.



El miércoles, en una entrevista con la agencia de noticias EFE, no respondió a tres preguntas específicas sobre quiénes lo habían votado pero prometió: “Vamos a empezar a buscar los videos de los que hicieron el quórum reglamentario y los vamos a nombrar uno por uno”.



Ayer, Parra, acompañado por legisladores y militares, fue a visitar la sede de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) pero no fue recibido por los obispos.



“La junta espuria de la AN se presentó intempestivamente pretendiendo ser recibida y lograr, supongo, algo de legitimidad”, relató el obispo Ulises Gutiérrez en Twitter y su colega Víctor Basabe agregó por la misma vía: “Así como llegaron, se fueron”.



Parra negó hoy que su llegada a la sede de la CEV haya sido “abrupta y con funcionarios armados”, como describieron los obispos.



Hace un mes, Parra fue expulsado de Primero Justicia (PJ) -uno de los mayores partidos opositores, que reconoce al mandatario encargado- luego de que legisladores y medios de prensa denunciaran que fue uno de al menos nueve diputados que recibieron sobornos para evitar la reelección de Guaidó como presidente de la AN.