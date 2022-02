Su padrastro la abusaba mientras era adolescente: cumplió los 18 años y lo denunció

Una mujer de 18 años denunció ante las autoridades de la Unidad Fiscal de Investigación Cavig (UFI Nº 2) que su padrastro la abusó sexualmente desde que tenía 16 años. Con la presentación de la denuncia, hecha el 11 de enero de este año, la víctima terminó con dos años de tormentos. El hombre, que este lunes fue condenado, le dijo entre otras cosas para convencerla de que se acercara y así abusarla que: “Vení acostate conmigo que no puedo dormir solo, estoy acostumbrado a dormir con tu mamá”.

Desde hace 17 años que la víctima convivía con el hombre, identificado con las iniciales N.J.A, en una casa del departamento 9 de Julio. Allí conviven con la madre y cinco hermanos más menores.

El martirio para la denunciante inició una vez que el imputado comenzó a hacerle comentarios y preguntas de contenido sexual. Luego de ello, en una fecha que la mujer no supo especificar pero dijo que fue durante el receso escolar, en circunstancias en que su madre no se encontraba en la casa, el imputado se le insinuó y la invitó a acostarse en la cama con él. "Vení va a ser un ratito, nada más”, le insistió.

Cuando ella se acostó el imputado se le acercó y la abrazó de los pechos y de la cintura, hasta que él se durmió. Tiempo después, al terminar el horario laboral en la finca donde ambos trabajan, el imputado venía manejando el tractor y le ofreció llevarla hasta la salida, le dijo: "Vení, subite acá, no pasa nada”, mientras le señalaba sus piernas para que se sentara en ellas. La chica subió al tractor y luego de unos metros, el imputado detuvo la marcha en un callejón y comenzó a tocarle los pechos debajo del corpiño y le decía: "Están más o menos grandes, están lindos”, hasta que el empleador de N.J.A. lo llamó por teléfono. Esto hizo que el hombre cesara con el abuso, bajara a su víctima del vehículo de trabajo y se fuera del lugar.

Este lunes, el imputado arribó a un acuerdo de juicio abreviado con los fiscales Roberto Ginsberg y Luciana Tello Onsalo, por los delitos de abuso sexual simple agravado por haber sido cometido contra una menor de 18 años de edad, aprovechando la situación de convivencia preexistente en calidad de autor. El juez que homologó el acuerdo y condenó al hombre fue Eugenio Maximiliano Barbera.

Si bien el padrastro de la víctima fue condenado, no irá a la cárcel ya que el delito que se le imputó es excarcelable. El sujeto recibió una pena de tres años de prisión condicional. No estará privado de su libertad, pero si deberá cumplir una serie de reglas de conducta, como por ejemplo, no acercarse a la víctima o mantener algún tipo de contacto por otra vía, ya sea redes sociales, mensajes de WhatsApp o llamadas por teléfono.