Verónica Monti, la novia de Sergio Denis, lo fue a visitar: "No pensé verlo así"

Después de los testimonio de los hermanos de Sergio Denis, los pronósticos no son para nada alentadores aunque todavía no pierden las esperanzas.

La última en tener noticias de él fue su novia, Verónica Monti, que estuvo en "Involucrados", programa de América, donde contó que se reencontró con el cantante.

"Tengo esa sensación de que él me necesita. No sé si lo puedo abrazar o tocarle la mano, lo que me dejen", dijo luego de ir a verlo a la clínica donde está internado.

MIRÁ TAMBIÉN Habló Nora, la hemana de Sergio Denis: "abre los ojos, pero no está consciente"

"Era una imagen que tenía preparada pero no pensé verlo así. Me puse a llorar y me fui", indicó.

Y contó angustiada: "Tengo una enorme impotencia y estamos en la Justicia con mi abogado para tener la posibilidad de estar con él. Ahora que lo vi cinco meses es mucho".

"Lo extraño mucho, no hay un momento en el día que no piense en él. Necesito darle un beso", finalizó Monti.