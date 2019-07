Habló Nora, la hemana de Sergio Denis: "abre los ojos, pero no está consciente"

Nora Hoffmann, la hermana de Sergio Denis, visitó al artista. "Lo fui a ver y vengo con miles de preguntas, pero no hay respuestas", explicó Nora, un tanto desconcertada por lo que le está tocando pasar al artista. Luego contó que el intérprete "abre los ojos".

"Siempre los abrió, los abre y los cierra cuando entra en un estado que los médicos dicen que 'está dormido y relajado', pero cuando abre los ojos no está consciente, es un reflejo, es difícil de entender", explicó.

Además, agregó que Sergio "está inconsciente": "No está conectado, no es que abre los ojos de manera consciente, porque le decís que los abra y no responde, son reflejos, los nervios que funcionan y anda mas pero nada de lo que hace es consciente".

Carlos, hermano del cantante, dijo: "Siempre abre los ojos pero es solo eso, no tiene conexión con el mundo exterior. Sigue, neurológicamente, en el mismo estado desde hace cuatro meses".

Al ser consultado sobre si el parpadeo lo hacía de manera inconsciente, agregó: "Ojalá lo supiéramos".

Apenas ocurrido el accidente, Denis fue trasladado al Hospital Ángel C. Padilla de Tucumán, donde estuvo aproximadamente un mes. Luego vino a Buenos Aires y en el Sanatorio de los Arcos le realizaron dos intervenciones quirúrgicas: una de tórax "para evacuar un derrame pleural complejo que comprimía parte del pulmón derecho" y otra de abdomen "por un proceso infeccioso intestinal grave".

FUENTE: Teleshow