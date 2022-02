Very Peri, el color del año con el que podés renovar tu hogar

Para quienes no lo saben, Pantone es la empresa norteamericana que creó en 1963 el primer sistema internacional de identificación cromática: Pantone Matching System (PMS). Cada año, esta compañía anuncia el tono que será tendencia en base a un meticuloso estudio llevado a cabo por 40 expertos del mundo del arte visual.

En 2021 los colores del año fueron Ultimate Gray y el Illuminating, elegidos para dar una nota de calidez, optimismo y estabilidad a un año muy complicado por la pandemia mundial del covid-19. Este año el elegido fue el “Very Peri”, un morado vibrante, fresco y lleno de vitalidad que, sin embargo y con las pautas adecuadas, es fácil de combinar y está lleno de posibilidades decorativas.

“Este tono combina la tranquilidad constante del azul con la energía del rojo. Esta tonalidad representa el símbolo del espíritu de nuestra era global actual y de la transición que estamos viviendo hoy en día. A medida que salimos de un intenso período de aislamiento, nuestras nociones y estándares están cambiando, y nuestras vidas físicas y digitales se han fusionado de nuevas formas. El diseño digital nos ayuda a estirar los límites de la realidad, abriendo la puerta a un mundo virtual dinámico donde podemos explorar y crear nuevas posibilidades de color. Con las tendencias en los juegos, la creciente popularidad del metaverso y la creciente comunidad artística en el espacio digital, Pantone 17-3938 Very Peri ilustra la fusión de la vida moderna en correspondencia con las tendencias de color en el mundo digital y como juntos se manifiestan en el mundo físico y viceversa”, explican desde la web oficial de la empresa.

Desde su creación, los colores Pantone han influido en múltiples sectores. En el mundo de la moda, decoración de interiores, diseño industrial, embalaje y envasado de productos, diseño gráfico…Y este año no será la excepción. Si de interiorismo se trata, el Very Peri es un color con mucha presencia y lleno de posibilidades. Es muy versátil y tiene la capacidad de llenar de frescura y optimismo cualquier espacio. Se puede integrar a través de muebles, accesorios, alfombras, almohadones, cortinas, papel tapiz, etc., en todos los ambientes de la casa y combinar con diversos estilos decorativos.

¿Qué dice la psicología del color sobre este tono?

A la hora de diseñar los espacios de la casa, sobre todo al elegir la paleta de colores que se empleará en cada ambiente, es importante tener en cuenta lo que dichos tonos evocan y provocan en las personas. Justamente, a eso se dedica la psicología del color, un campo que estudia lo que producen los colores en las emociones y en las conductas de los seres humanos.

En este sentido, el tono morado elegido por Pantone para este 2022 es color muy atrayente por su alegría y versatilidad, perfecto para complementos del hogar. El morado en la psicología del color transmite elegancia, delicadeza, relax e imaginación. Se trata de una buena opción dormitorios, por ejemplo, sitio de la casa en donde se puede incorporar a través de textiles o algún muro que se desee destacar.

Con el color tendencia del 2022 se puede crear divertidas combinaciones, pero también neutras y clásicas. Como es una tonalidad con mucha presencia y fuerza se puede convertir en el punto focal si se combina con bases neutras como el beige, blanco, negro, etc., consiguiendo una ambiente elegante y actual.

Según la psicología del color, es un tono que transmite tranquilidad. Ideal para dormitorios.

¡Animate a incluir el color del año en tu hogar!

Antes de sumarte a esta tendencia es importante encontrar una paleta adecuada para introducirla. Este tono combina de maravilla con el blanco, beige, rosa, verde, amarillo y naranja. Puede sumarse al hogar a través de grandes superficies, como muros completos, o pequeños detalles. Un aspecto a tener en cuenta es que el Very Peri tiene un aspecto diferente con luz natural, y puede alcanzar un tono amarillento con la luz cálida del sol.

Destaca una pared: Una posibilidad para incluir este hermoso color en tus espacios tiene que ver con la posibilidad de romper con las paredes en tonos neutros y animarse a pintarlas de un color atrevido. Este tono es perfecto para una habitación, por ejemplo, ya que los colores fríos provocan tranquilidad.

Una buena idea es incluir el tono 2022 en muros que se deseen destacar.

Detalles que suman: Para los que no se animan a tanto y no desean comprometerse con un color tan llamativo, otra opción es incluirlo a través de objetos decorativos, que funcionen como puntos focales del ambiente en el que se incorporan. Una alfombra en el baño o cortina en el baño, almohadones o velas aromáticas en el dormitorio, alguna obra de arte en la sala… las posibilidades son ilimitadas.

Se trta de un color vibrante, por lo que es importante elegir cuidadosamente la paleta de colores con la que se combinará.

Transforma tus muebles: Aquellos muebles viejos que piden a gritos un cambio o remodelación pueden ser parte de esta transformación con un poco de pintura y mucha creatividad. Una idea fácil es introducirlo en el cabecero de la cama, con tapicería o pintura, dependiendo del modelo.

Para los más osados, también puede incluirse esta tonalidad en los muebles.

Este tono funciona bien como color sólido, a través de alguna pátina o, también, mediante atrevidos patrones pintados con stencil. Es perfecto para crear un ambiente bohemio y chic, pero también para complementar espacios elegantes y sobrios. El Very Peri es el color ideal para aportarle alegría y dinamismo a cualquier espacio.