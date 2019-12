Veterano de guerra viajará en velero a la Antártida, donde visitará la escuela más austral del país

POR AGENCIA TÉLAM

Un velero con cinco tripulantes, uno de ellos sobreviviente del hundimiento del crucero General Belgrano durante la guerra por la soberanía en las islas Malvinas, zarpará el 6 de enero desde el puerto de Ushuaia con destino a la Antártida con el objetivo de llegar a la base Esperanza y visitar la escuela más austral del país.



Se trata del velero "Galileo" de la fundación Malvinas Argentinas, que el año pasado unió Bahía Blanca con Ushuaia y desde allí navegó al Faro del Fin del Mundo, donde sus tripulantes abrieron la biblioteca "Héroes de Malvinas".



Además, el velero en febrero del 2017 había efectuado -en el marco de sus travesías- un homenaje a los soldados fallecidos en el Crucero "ARA" General Belgrano, entre otros viajes.



El "Galileo", un velero oceánico del tipo Navaltec 38, de 11.50 metros de eslora, 3.75 de manga, 1.65 de puntal y 1.70 metros de calado zarpará si las condiciones climáticas lo permiten el 6 de enero desde Ushuaia.



Para esta nueva travesía viajarán su capitán, Andrés Antonini; el ex combatiente de Malvinas, Nilo Navas; el piloto Damián Galera; el patrón navegante Matías Miguez y el contramaestre Mario Monserrat.



Navas, el organizador de la expedición y sobreviviente del Crucero General Belgrano, dijo hoy a Télam que "de acuerdo a las condiciones metereológicas tenemos previsto zarpar el 6 de enero, y comenzar el cruce del pasaje de Drake, de unos 1.200 kilómetros, con el objetivo de entrar a la península Antártica con destino a la Base Esperanza".



"Allí visitaremos la escuela 38 Raúl Alfonsín, que pertenece a Tierra del Fuego y es la más austral del país", expresó Navas al indicar que "todo dependerá del clima".



En ese sentido, también dijo que "el plan incluye recorrer bases argentinas como Carlini, base Primavera y algunas extranjeras como Machu Pichu, de Perú; Artigas, de Uruguay y Frei, de Chile".



Navas dijo que "todo está notificado a la Dirección del Antártico, estamos en el programa de verano junto con los buques argentinos, los avisos de la Armada y el rompehielos Almirante Iríziar".



"Tenemos todas las autorizaciones para desembarcar, con los controles ambientales que nos pidieron, es decir un examen exhaustivo que desarrollamos desde junio", afirmó.



El ex combatiente de Malvinas sostuvo que "llevaremos algunos testimonios de Bahía Blanca, libros y presentes. También queremos llegar y conocer a la gente que hace la campaña antártica".



"Como siempre, vamos cargados de buenas intenciones en nuestro barco", dijo Navas al señalar que "habrá que cruzar el Drake, que son 1.200 kilómetros, por lo que estimamos cuatro días y medio de navegación".



"Es la travesía más difícil porque el Atlántico y el Pacífico allí se unen, y nosotros con el Crucero General Belgrano navegamos al sur del Cabo de Hornos en la parte del Drake, en 1982", sostuvo.



Navas expresó que "la única forma de hacerlo con éxito es con pronósticos favorables, ya que se navegará a vela y minimizando riesgos".



Según se indicó, el velero navegará a una velocidad aproximada de 4 nudos, 8 kilómetros por hora, por lo que Navas espera que "tengamos viento a favor para poder aumentar la velocidad y cruzar en cuatro días y medio".



"Queremos tratar de estar una semana aproximadamente recorriendo la Península Antártica, todo dependerá del clima para el regreso hacia Ushuaia estimado para fines de enero, lugar en que quedará amarrado el Galileo durante todo el 2020", expresó.



Navas sostuvo, además, que "llevaremos víveres para 50 días de navegación también agua y 1.000 litros de gasoil, que cargaremos en Ushuaia".



Por último, el ex combatiente de Malvinas dijo que "el 2 de enero viajaremos a Ushuaia donde nos estarán esperando para una procesión por el canal Beagle con la imagen de la Virgen de Luján que había quedado en Malvinas, y que fuera devuelta por Inglaterra".