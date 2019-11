Viales denuncian profundización del conflicto por la "negativa del Gobierno" a pagar deuda salarial

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El Sindicato Trabajadores Viales y Afines (Stvyara) convocó para mañana a una conferencia de prensa para explicar "las razones" del "grave conflicto" en la Administración Nacional de Vialidad (ANV), y denunció hoy que "el gobierno profundizó la grave situación luego de anunciar que no abonará una deuda salarial ya reconocida por las protestas".



El encuentro con la prensa de los dirigentes gremiales, que encabeza Graciela Aleñá, se realizará a las 16 en la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), en la Avenida Jujuy al 1.000 de la ciudad de Buenos Aires, informó hoy un comunicado.



La sindicalista denunció que el gremio fue notificado hoy de manera "oficial" a través de la Gerencia de Recursos Humanos del organismo público que por decisión del Ministerio de Modernización y la Jefatura de Gabinete "no se reconocerá la deuda salarial ni se abonará el adicional de 'corresponsable contable' que los trabajadores reclaman desde 2016".



El no pago de esos ítems salariales provocó que el sector administrativo de Vialidad Nacional declarase una retención de tareas desde el 24 de octubre último.



Luego de realizar mañana una asamblea en el organismo, Aleñá anunciará los pasos gremiales a seguir en la conferencia de prensa convocada en la CATT -que viales integran- del marítimo Juan Carlos Schmid, quien ya respaldó al sindicato público.



"Hay un escenario de manipulación mediática armado para no abonar una deuda salarial legítima. Si el organismo está parado hace más de 10 días es por negligencia de los funcionarios, quienes procuran profundizar el conflicto y perjudicar al país", afirmó Aleñá.



La dirigente explicó que en tres ocasiones la administradora del organismo, Patricia Gutiérrez, prometió el pago de esa deuda, pero en las paritarias posteriores procuró negociar "ese reconocimiento para quitarlo a la mayoría que ya lo percibía".



Aleñá reseñó que la actual gestión ya despidió a 52 trabajadores "sin causa" y cerró las escuelas técnicas del organismo, lo que provocó "el desguace de Vialidad", concluyó.