Publicidad
Publicidad

Provinciales > Atención conductores

Vialidad Nacional informó el estado de las rutas tras el temporal

Vialidad Nacional difundió un informe actualizado sobre la situación de las rutas tras la tormenta registrada en la madrugada del sábado 27 de diciembre.

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
La lluvia dejó varias rutas transitables con precaución. 

Tras la tormenta que afectó a la provincia de San Juan durante la madrugada del sábado 27 de diciembre, Vialidad Nacional dio a conocer el estado actualizado de las rutas nacionales, con especial atención en la zona norte.

Según el informe oficial emitido a las 6:00 por la Dirección Nacional de Vialidad, la situación de las principales rutas es la siguiente:

Publicidad
  • Ruta Nacional 40 (Huaco – límite con La Rioja): transitable con precaución. Personal de Vialidad Nacional trabaja en la zona.
  • Ruta Nacional 150 (Jáchal – Rodeo): transitable con precaución. Personal de Vialidad Nacional trabaja en el sector.
  • Ruta Nacional 40 (San Juan – Jáchal): transitable. Circular con precaución.
  • Ruta Nacional 150 (Huaco – Ischigualasto): transitable con precaución.
  • Ruta Nacional 40 Sur: transitable con precaución.
  • Ruta Nacional 20: transitable con precaución.
  • Ruta Nacional 153: transitable con precaución.
  • Ruta Nacional 141 (Caucete – La Rioja): transitable con precaución.
  • Ruta Nacional 149 (Calingasta): transitable con precaución.

Desde Vialidad Nacional recomendaron respetar las indicaciones del personal en ruta, evitar circular de noche en zonas afectadas por el temporal y mantenerse informados a través de los canales oficiales ante eventuales cambios en el estado de las rutas.

Publicidad
Publicidad
Más Leídas
Más Leídas
Publicidad
Publicidad

ÚLTIMAS NOTICIAS