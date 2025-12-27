Tras la tormenta que afectó a la provincia de San Juan durante la madrugada del sábado 27 de diciembre, Vialidad Nacional dio a conocer el estado actualizado de las rutas nacionales, con especial atención en la zona norte.

Según el informe oficial emitido a las 6:00 por la Dirección Nacional de Vialidad, la situación de las principales rutas es la siguiente:

Ruta Nacional 40 (Huaco – límite con La Rioja): transitable con precaución. Personal de Vialidad Nacional trabaja en la zona.

Ruta Nacional 150 (Jáchal – Rodeo): transitable con precaución. Personal de Vialidad Nacional trabaja en el sector.

Ruta Nacional 40 (San Juan – Jáchal): transitable. Circular con precaución.

Ruta Nacional 150 (Huaco – Ischigualasto): transitable con precaución.

Ruta Nacional 40 Sur: transitable con precaución.

Ruta Nacional 20: transitable con precaución.

Ruta Nacional 153: transitable con precaución.

Ruta Nacional 141 (Caucete – La Rioja): transitable con precaución.

Ruta Nacional 149 (Calingasta): transitable con precaución.

Desde Vialidad Nacional recomendaron respetar las indicaciones del personal en ruta, evitar circular de noche en zonas afectadas por el temporal y mantenerse informados a través de los canales oficiales ante eventuales cambios en el estado de las rutas.