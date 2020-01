Vicentin elevó a sus acreedores una oferta dolarizada y sin quita que beneficia a productores chicos

POR AGENCIA TÉLAM

La agroexportadora Vicentin presentó hoy una oferta de Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE) a sus acreedores que contempla la cancelación de la deuda en un solo pago para 1.200 pequeños productores y en hasta ocho años para corredores y acopiadores, informaron fuentes de la compañía.



La cerealera, que entró en cesación de pagos en diciembre pasado, busca de esta manera evitar un concurso preventivo de acreedores, para lo cual elaboró una oferta enviada hoy a sus acreedores que consiste en tres puntos.



Por un lado, propone que “toda la deuda quedará dolarizada, sin quita” y “los créditos por negocios fijados/facturados en pesos, se dolarizarán todo al tipo de cambio del Banco de la Nación Argentina del 4 de diciembre” último.



En tanto, “los negocios que no estén fijados/facturados, se fijarán según precio pizarra Rosario del 4 de diciembre”, se detalla en la propuesta a la que accedió Télam.



El segundo punto de la oferta dice que “se hará un pago inicial de 20 por ciento del crédito, con un mínimo de U$S30.000 o la suma menor a la que ascienda el crédito”.



Según un vocero de Vicentin, ese punto supone la cancelación en un solo pago de unos 1.200 pequeños productores que cuentan con acreencias de la cerealera santafesina.



Para el resto, que incluye a acopiadores y traders –cuyo monto de acreencias supera los 30 mil dólares- la propuesta consiste en que “el 80 por ciento restante se pagará al final del año ocho, contado desde la homologación” del acuerdo.



“Pero quienes vendan mercadería a Vicentin –abunda la oferta- podrán recibir pagos adelantados, a cuenta, por hasta un 16.6 por ciento por año, lo que implica que en 6 años podrían recuperar todo”.



Además, la compañía de agronegocios “pagará un plus con la venta de granos de soja a US$ 7 entrega en abril/mayo/junio; US$ 10 julio a marzo;- Girasol US$ 10 todo el año y trigo y maíz US$ 4 todo el año”.



“Lo central de la propuesta es que a unos 1.200 productores chicos se les salda el total de la deuda por mercadería entregada”, resaltó un vocero de Vicentin.



“Eso es un alivio muy grande”, añadió, para señalar que “después se espera la aprobación de los productores más grandes, que son unos 200 y tienen que darle el aval a la propuesta”, concluyó.