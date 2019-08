Vico D´alessandro: “Soy hiperkinético y muy obsesivo”

Vive en Villa Urquiza, solo. Se levanta y se va a acostar con un libro en la mano. “Leo de todo. Creo que es una gran formación”, afirma el actor Victorio D’Alessandro. “Y así como me gusta entrenar la cabeza con la lectura, también salgo a correr y hago un poco de entrenamiento físico”, agrega el ex Casi Ángeles. ¿Si anda solo? “Ahora sí. Estuve en pareja hasta hace dos o tres meses. En este momento me encuentro muy enfocado en el trabajo”, confiesa, intentando apuntar la entrevista hacia ese lugar.

–¡¿Estuviste en pareja hasta hace poco?!… ¿Cómo es que no salió en ningún lado?

–Es que prefiero no contar ni mostrar tanto. Lo guardo para mí. Además, hay que cuidar a la persona que uno tiene al lado.

–¿Entonces no saldrías con alguien público?

–Si te digo que no, mentiría. Me puede pasar. Eso no lo puedo elegir. El amor te encuentra.

“Cada mañana agradezco levantarme y arrancar el día sabiendo que hago lo que elijo y me gusta”.

–En mayo cumpliste 35, una edad clave: la cuenta regresiva a los 40, la supuesta “mitad de la vida”. ¿Hiciste alguna evaluación mirando hacia atrás?

–No sé si miro tanto para atrás. Cuando lo hago es para no repetir las boludeces o errores que cometí. Y para disfrutar el presente. Mi vocación realmente es un subibaja. Por eso, cada mañana agradezco levantarme y arrancar el día sabiendo que hago lo que elijo y me gusta. Eso no tiene precio. Más aún si tenés gente que te acompaña en este proceso.

–¿Quiénes, por ejemplo?

–Mis padres son los pilares. Y amigos, algunos de ellos productores, a los que me aferro y les pido su mirada… También, claro, cuando estás con una compañera al lado, te ayuda.

–¿Cómo quisieras llegar a los cuarenta?

–Primero, bien de salud, y si estoy en pareja, pensando en concebir una familia… También, habiendo logrado, y proyectando, trabajos interesantes. Los actores tenemos la responsabilidad de contar cosas lindas y atractivas, generando sensaciones en el público.

–¿Sentís que en estos años tuviste que esforzarte para demostrar que eras más que una cara bonita?

–La verdad que no. Desde chico dejo todo en el escenario. Si no es con pasión no voy a ningún lado. De lo contrario siento que no estoy dejando nada. Soy hiperkinético con el laburo, muy obsesivo. Tomo clases de italiano, inglés y portugués, practico canto, estoy todo el tiempo tratando de aprender y avanzar. El actor se hace de eso. Es lo que lo mantiene.

–¿Es lo que te permite pasar de un personaje a otro con mayor soltura, como este año?

–Sí, comencé el 2019 con Sugar en Mar del Plata. Apenas terminé, filmé la película Cuatro metros, en la que tuve que interpretar a un hombre que se redescubre tras terminar una relación y justamente tiene casi cuarenta años. Generalmente es al revés: hago papeles de más jóvenes. Fue todo un desafío. Me dejé el pelo largo y la barba. Además tomé clases de buceo, porque el personaje lo requería. Después me fui a Puerto Escondido, Oaxaca, a filmar la miniserie Desenfrenadas para Netflix México… Bueno, volví y me fui a rodar en Santa Fe la miniserie Derecho viejo, donde encarno a alguien que estudia abogacía.

–¡La misma carrera que vos estudiaste!… ¿Te trajo recuerdos?

–Sí, algunas cosas del léxico las tenía familiarizadas. Se filmó en la Universidad del Litoral, con muchos actores santafesinos. Junto a Luis Brandoni y Flor Torrente llevamos adelante la historia. Me tocó un personaje divino, al que no le gusta perder ni a la bolita: el típico manipulador inescrupuloso que hace lo que sea para mantenerse en el poder y perpetuarlo el tiempo que pueda.

–Tus roles en Cuatro metros y Derecho viejo parecen tener algo de vos, más allá de la ficción… ¿Y el de Desenfrenadas?

–Por contrato, sólo te puedo contar que interpreto a un bohemio medio hippie que vive en la playa. Pero sí, le tomo eso de que le gusta estar al aire libre, haciendo deportes. Me gusta mucho escaparme al campo o al mar. Soy medio ermitaño. Me gusta estar solo y lejos de la ciudad.

