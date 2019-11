Víctor Blanco confirmó que "Coudet se quiere ir a fin de año"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Víctor Blanco, presidente de Racing Club, confirmó hoy que el entrenador del primer equipo 'albiceleste', Eduardo Coudet, "se quiere ir a fin de año", luego de la disputa del Trofeo de Campeones ante Tigre.



“Mañana (Eduardo) Coudet va a hablar en conferencia, pero ya nos manifestó que se quiere ir a fin de año”, afirmó el máximo directivo de la entidad de Avellaneda.



Ante la consulta del posible reemplazante del "Chacho", Blanco mencionó a Jorge Sampaoli, actualmente en el Santos de Brasil, como una de las alternativas, aunque no descartó a Ramón Díaz.



"(Jorge) Sampaoli es uno de los técnicos, pero no es el único", dijo.



"No lo descarto a Ramón Díaz, pero nos juntaremos con Diego Milito. La única posibilidad que se habló es Sampaoli", continuó en diálogo con La Red.



Por último se refirió al próximo mercado de pases y al respecto dejó en claro que desde la dirigencia académica no van a "hipotecar el club" para reforzar el plantel del último campeón de la Superliga Argentina de Fútbol.



"No vamos a hacer ningún tipo de locura ni nada para hipotecar el club", concluyó Víctor Blanco.