Victoria de Valdivia con muy buena tarea de argentino Alessio

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

CD Valdivia, con una superlativa tarea del argentino Ignacio Alessio, venció anoche a Ancud, por 82-77, en partido correspondiente a la fase regular de la Liga Nacional de Básquetbol de Chile.



El interno santafesino Alessio arrancó como titular y estuvo en cancha durante casi 35 minutos.



El ex jugador de Ferro y La Unión de Formosa encestó 23 puntos (9-13 en dobles, 5-5 en libres), capturó 9 rebotes, propició un recupero y diseñó una tapa.



El base nicoleño Nicolás Ferreyra (ex Quilmes de Mar del Plata) aportó 19 unidades (2-7 en dobles, 2-4 en triples, 9-9 en libres), 6 asistencias y 2 rebotes en 38m., mientras que el comodorense Juan Martín Cárdenas anotó 2 puntos en 3m.



En el elenco perdedor, el ala pivote zarateño Lisandro Rasio (ex Bahía Basket y Peñarol de Mar del Plata) acumuló 7 puntos, 7 rebotes y 6 pases gol en 31m.



En tanto, el escolta Esteban Cantarutti concretó 22 tantos, 7 rebotes y 5 asistencias en 36m. El ex jugador de 9 de Julio de Río Tercero encestó 4-6 en triples.



Por su lado, el base cordobés Diego Gerbaudo (ex Salta Basket) desarrolló una buena labor, con 12 unidades, 10 asistencias y 8 rebotes en 32m., para Puerto Montt, que se impuso a Universidad Católica, por 87-69.



En tanto, Las Animas, el equipo que dirige el DT argentino Lucas Zurita, superó como visitante y por 97-79 a Los Leones de Quilpué, donde el pivote rosarino Omar Cantón (ex Quilmes de Mar del Plata) aportó 23 puntos, 7 robos, 5 rebotes y 4 asistencias.



Las posiciones son encabezadas por Las Animas, con 52 puntos; seguido por Puente Alto, con 49; Puerto Montt, Universidad de Concepción y Valdivia, los tres con 46.