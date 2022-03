Vidal apoyó la judicialización de Juntos por el Cambio por la quita de las PASO en San Juan

Poco después de llegar a San Juan, la legisladora nacional del PRO María Eugenia Vidal brindó una conferencia de prensa en la que no dudó en dar pleno apoyo a la decisión de Juntos por el Cambio San Juan de judicializar la modificación que quitó las PASO del calendario electoral de la provincia. También se refirió a un posible nuevo mandato del gobernador Sergio Uñac y lo hizo de manera crítica.

La ex gobernadora de Buenos Aires no titubeó ante la consulta de DIARIO HUARPE con respecto a la eliminación de las PASO, ya que afirmó que “acompaño la posición de Juntos por el Cambio San Juan, ya que las reglas de juego electorales no se cambian de un día al otro, menos sin consensuarlo con las otros fuerzas política.

Además, la dirigente expresó que “la modificación se hizo de una manera incorrecta, en pocos minutos, además de manera desordenada y sin debate con los ciudadanos que votan en cada elección”.

La legisladora también fue contundente ante la consulta por la posibilidad que el gobernador Uñac busque un nuevo mandato y afirmó que “mi posición es bien conocida en general para todo el país y creo que dos mandatos es suficiente para cualquier cargo electivo. Por esto es que aprobé una ley en Buenos Aires, cuándo fui gobernadora, para terminar con las reelecciones indefinidas porque creo que es malo para los ciudadanos la falta de alternancia”.

"Guerra contra la inflación"

Pero los temas políticos no fueron los únicos en los que vertió su visión. Vidal fue muy crítica a las medidas que hasta el momento el Gobierno de Alberto Fernández, en la denominada "guerra contra la inflación. "Son más de lo mismo que ya fracasó”, aseveró tajantemente.

La mujer del PRO no dio lugar a la teoría del Gobierno nacional sobre el impacto de la guerra de Rusia-Ucrania en el aumento de los precios de los argentinos y afirmó que el principal culpable es “la emisión desmedida que hicieron en el 2021 para intentar ganar las elecciones que hoy genera que tengamos las cifras de inflación que sufrimos todos”

Y por último, se metió en la interna que vive el gobierno que lidera Alberto Fernández, buscando minimizarlo y reclamando que el Presidente y Cristina “deben enfocarse en los problemas que realmente le importan a los argentinos que el aumento de los precios y la falta de empleo existente”.

La minería y su desarrollo con menos intervención de Buenos Aires

Vidal le dedicó un párrafo de importancia a la actividad minera y la marcó como estratégica en el desarrollo provincial y nacional. Lo primero que esbozó es que tuvo un almuerzo con la Cámara Minera luego de haber estado visitando una calera en Sarmiento. Por esto es que aseguró que “la minería genera muchísimos puestos de trabajo con sueldos básicos altos y que son pocas las actividades productivas en el país que tienen esta posibilidad”.

Ante la consulta sobre cómo debería trabajar para generar que haya más explotación, Vidal no dudo en acentuar primero que “los recursos son de los sanjuaninos y son ellos los que deben acordar cómo explotarlos, con que controles medioambientales realizarlo. Basta con que vengan de Buenos Aires a decirles cómo hacerlo. Eso es básico”. Pero además, agregó que una vez se concrete esto, “la minería y el resto de los sectores económicos podrán dejar estar bajo la influencia de lo que se define a nivel nacional y comenzar a tener reglas claras que permita que la explotación sea más atractiva”.

Visita extendida

Vidal confirmó que permanecerá hasta el miércoles en San Juan y lo hará con una agenda intensa de visita a distintos departamentos.