Vidal dijo que libró "peleas que nadie había dado" y se preguntó "¿qué pasaba que no se daban?"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La gobernadora bonaerense y candidata a la reelección por Juntos por el Cambio, María Eugenia Vidal, sostuvo esta tarde que durante su gestión libró "peleas que nadie había dado" y se preguntó "¿por qué no se habían dado?" y "¿qué pasaba que no se daban?". Al participar junto al presidente Mauricio Macri de una nueva marcha del "Sí, se puede" en Pergamino, Vidal repasó que su mandato deja "siete mil narcos presos en la provincia, 140 búnkers derribados, donde hoy hay oficinas del Estado, centros terapéuticos, lugares de vida, no más de muerte, y bingos y casinos cerrados. ¿Qué pasaba? ¿Nadie los veía?", insistió.